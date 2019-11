Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) E' passata l'emergenza, manon e' ancora uscita dal tunnel dell'di questo anomalo autunno 2019. Mentre il Governo ha stanziato i primi aiuti, e il Comune si appresta a ricevere i moduli di privati e aziende con la richiesta danni per l''ondata' del 12 novembre, la citta' e' stata sommersa anche oggi da una marea di 121 centimetri sul medio mare (28% del suolo allagato). E le previsioni non sono buone: il fenomeno si ripetera' domani, con un'altra stima di 120 centimetri. La situazione della Serenissima arriva all'attenzione dell'Europa. La presidente eletta della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha nominato la citta' lagunare nel suo warning sull'ambiente. "La protezione del nostro clima e' una questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti. Vediamosott', le foreste in Portogallo colpite da incendi, la ...

ilfogliettone : Torna acqua alta a Venezia. L'Europa, non c'e' piu' tempo - - MariaAversano1 : RT @estovestnordsud: A Giorgia qualcosa non torna.Grillo è andato in Cina a prendere ordini. Deve da giustificà. A Salvini e Savoini sulla… - guidosogliani1 : RT @estovestnordsud: A Giorgia qualcosa non torna.Grillo è andato in Cina a prendere ordini. Deve da giustificà. A Salvini e Savoini sulla… -