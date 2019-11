Stranieri | tra reali e percepiti | per Eurispes gli italiani hanno una visione distorta

Rapporto Caritas : Roma invecchia - pochi Stranieri (la metà europei) : Roma – Meno Romani a Roma, e piu’ anziani. È la fotografia scattata dal Rapporto sulla Poverta’ nella Capitale nel 2019 presentato oggi al Vicariato di Roma. Dallo studio emerge che i cittadini Romani nel 2018 sono diminuiti di 16.605 unita’ rispetto all’anno passato, ma soprattutto emerge l’invecchiamento della popolazione. L’indice di vecchiaia nel 2018 era infatti di 170 over65enni ogni 100 under14. ...

Stranieri in Serie A - i brasiliani i più rappresentati : Serie A Stranieri – Il CIES Football Observatory ha realizzato uno studio che analizza le origini dei calciatori espatriati nelle 31 principali divisioni calcistiche d’Europa e schierati tra il 1° luglio 2019 e il 15 novembre 2019. Con 466 rappresentanti, i brasiliani sono i più numerosi (10,3% del numero totale di espatriati), seguiti dai francesi […] L'articolo Stranieri in Serie A, i brasiliani i più rappresentati è stato ...

Vicenza - rissa tra Stranieri : dopo le bottigliate spunta un coltello : Federico Garau Da una parte due nordafricani, dall'altra due nigeriani: i facinorosi hanno tentato inutilmente la fuga dopo aver visto sopraggiungere le forze dell'ordine Calci, pugni e bottigliate durante una violenta rissa tra stranieri scoppiata nel pieno centro di Vicenza, e tra i partecipanti, che se la caveranno molto probabilmente con una semplice denuncia a piede libero, spunta fuori anche un coltello. L'episodio a cui si fa ...

Londra - i Tories vogliono una sovrattassa del 3% sulla casa per gli Stranieri : La proposta è di innalzare lo «stamp duty» di un 3% per raffreddare i valori delle case, spesso inaccesibili alla popolazione

“Sei mai stato vittima di razzismo?” Il progetto Unhcr con i minori Stranieri non accompagnati : il 30% testimone di episodi di intolleranza : “Hai mai assistito a episodi di razzismo? Ne sei mai stato vittima?”. Sono queste le domande che gli operatori dell’Unhcr, l’Alto commissariato Onu per i rifugiati, ha posto ai minori stranieri non accompagnati che si trovano nei centri di accoglienza di Roma, in un percorso realizzato insieme all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il progetto ha coinvolto 16 ragazzi, ai quali è stato ...

Ginnastica - Grand Prix 2019 : Italia contro Europa - svelate le sfide. Ci sono Maggio e Carofiglio - tanti big Stranieri : Sabato 23 novembre andrà in scena il Grand Prix di Ginnastica, la tradizionale kermesse che chiude la lunga stagione della Polvere di Magnesio. All’Allianz Cloud di Milano ci sarà spazio per il tradizionale Galà con le stelle del panorama nostrano che si esibiranno in uno spettacolo davvero imperdibile ed emozionante (presenti le Fate dell’artistica, le Farfalle della ritmica, Marco Lodadio e tanti altri) ma quest’anno si ...

Limite uso contanti 2020 : 15 mila euro per Stranieri - come funziona : Limite uso contanti 2020: 15 mila euro per stranieri, come funziona Limite uso contanti 2020 – Tra le tante novità in arrivo c’è la riduzione del tetto massimo utilizzabile come soldi contanti per i pagamenti. La misura è stata introdotta dal Governo Conte II nel quadro di una più ampia azione di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale. Limite uso contanti 2020 graduale sino al 2022 Attualmente la soglia ...

I talebani hanno liberato due professori Stranieri che erano in ostaggio dal 2016 - in cambio del rilascio di tre miliziani da parte del governo afghano : Martedì i talebani hanno liberato due professori dell’Università Americana dell’Afghanistan che tenevano in ostaggio da tre anni, in cambio del rilascio di tre importanti miliziani che erano stati arrestati dal governo afghano. La liberazione dei due ostaggi, l’americano Kevin King,

Modena - cittadinanza onoraria a 216 bambini nati da Stranieri : “Speriamo presto siate italiani” : Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha conferito la cittadinanza onoraria modenese a 216 bambini nati in Italia nel 2009 e figli di stranieri. “È ripreso l’iter legislativo dello ius culturae, è tempo di approvare la legge”, ha dichiarato il primo cittadino modenese durante la cerimonia.Continua a leggere

Lissone. Scuole : interventi a favore delle famiglie e degli alunni Stranieri : Promuovere e diffondere la cultura dell’integrazione negli Istituti scolastici lissonesi attraverso la realizzazione di un programma unitario. Il Comune di Lissone

Firenze - pestano l'albergatore e rubano cellulare : solo denunciati 4 Stranieri : Sono in tutto quattro gli uomini a risultare indagati a causa delle violenze compiute ai danni del titolare di un albergo sito a Calenzano (città metropolitana di Firenze), all'interno del quale, tra l'altro, stavano soggiornando, come viene riferito dalla stampa locale. Tuttavia, dopo l'aggressione, a cui ha fatto seguito anche il furto del cellulare della vittima, i responsabili se la sono per il momento cavata con una semplice denuncia a ...

Video Fdi su Stranieri e case popolari - presentato esposto a Garante : È stato presentato un esposto al Garante della privacy contro Galeazzo Bignami e Marco Lisei, i due esponenti bolognesi di Fratelli d'Italia che - nei giorni scorsi - si sono filmati mentre passavano in rassegna nomi e cognomi di famiglie di origine straniera sui citofoni delle case popolari a Bologna, e hanno poi pubblicato il Video su Facebook. A rivolgersi al Garante è stata l'avvocato Cathy La Torre, promotrice del network “Odiare ti costa” ...

