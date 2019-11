Rai | rinviate per la seconda volta le nomine per il cda Anzaldi Vigilanza | “Serve

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ancoraleper il consiglio di amministrazione della Rai, in programma per il 28 novembre. Tutto rimandato, dopo il primo stop dell’11 novembre, perché l’amministratore delegato Fabrizio Salini non ha presentato i curriculum dei candidati nei tempi previsti. Ma dal 29 novembre Rai2 vedrà scadere il mandato di Carlo Freccero e, a due giorni dal termine ultimo, il secondo canale della tv pubblica sarà guidato da un direttore ad interim. A influire sulla mancata presentazione dei curricula che ha causato la nuova frenata, secondo indiscrezioni riportate dall’Ansa, sono i nuovi possibili tagli ai trasferimenti alla tv pubblica previsti in alcuni emendamenti alla manovra. Proprio martedì, Salini in Commissione diaveva lanciato l’allarme sull’impatto che la riduzione delle risorse avrebbe sulla realizzazione del piano industriale. In caso di un ...

