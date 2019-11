Lo switch tra Google Play Music e YouTube Music si farà e ci sarà uno strumento per

Farming Simulator 20 per Nintendo switch è protagonista di un buffissimo trailer ispirato ai Pokémon : Focus Home ha superato se stessa con un trailer di lancio di Nintendo Switch di Farming Simulator 20 chiamato "Gotta Farm'em 'All". Ovviamente è un enorme tributo ai Pokémon, dato che mostrano "l'evoluzione" di alcuni trattori dello stesso colore di Pikachu e Charmander. Anche la musica e la presentazione imitano l'iconico franchise Nintendo.Questa non è la prima volta che Focus usa un'altra popolare IP come fonte d'ispirazione per un trailer. ...

Il multiplayer di Luigi’s Mansion 3 per switch si mostra in video : ecco come funziona : Con l'uscita di Luigi's Mansion 3 fissata ufficialmente al 31 ottobre 2019, tutti i possessori di un Nintendo Switch si preparano a vivere un Halloween davvero entusiasmante. Il fratello del più celebre Mario torna infatti protagonista nella saga che lo ha visto agire da solista fin dai tempi dell'indimenticabile GameCube, con un terzo capitolo pensato per sfruttare le caratteristiche della console ibrida del colosso di Kyoto. Si tratta, come i ...

Baldur's Gate I e II per Nintendo switch si mostrano in azione in un nuovo video gameplay : I classici RPG dell'amata serie Baldur's Gate sono finalmente sbarcati su console pochi giorni fa.Nello specifico, a partire dallo scorso 15 ottobre, sono disponibili su Nintendo Switch, Xbox One e PS4 storici giochi del calibro di Baldur's Gate e Baldur's Gate II.I titoli sbarcano per la prima volta su console nel Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack: "per celebrare il 20° anniversario della serie, l'originale Baldur's Gate: Enhanced Edition e ...

The Witcher 3 : il nuovo trailer annuncia l'arrivo del gioco su Nintendo switch : Attraverso un comunicato stampa CD Projekt RED è lieto di annunciare l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunter Complete Edition su Nintendo Switch. Con oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni, Hearts of Stone & Blood and Wine, e 16 DLC gratuiti.L'uscita permetterà, per la prima volta, di giocare il titolo sia a casa sia in mobilità. La Complete Edition è ...

Preparati a sfidare il tuo cervello in vari modi con Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch, in arrivo in Europa il 3 gennaio 2020 in esclusiva per Nintendo Switch.

Preparati a sfidare il tuo cervello in vari modi con BRAIN TRAINING™ del Dr. KAWASHIMA per Nintendo Switch, in arrivo in Europa il 3 Gennaio 2020, in esclusiva per Nintendo Switch. Divertiti con nuovi esercizi, alcuni dei quali utilizzano la Telecamera IR di movimento* del Joy-Con destro, oppure allenati con gli esercizi classici dei precedenti titoli BRAIN TRAINING usando uno stilo (incluso nella versione ...

Bulletstorm – Duke of switch Edition : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Correva l’anno 2011 quando arrivò sul mercato Bulletstorm su console di vecchia generazione, oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Bulletstorm Duke of Switch Edition, l’edizione per la nuova console di Nintendo dedicata al celebre Duke Nukem. Bulletstorm – Duke of Switch Edition Recensione Annunciato al PAX EAST 2019 da Gearbox Software in collaborazione con People Can Fly, Bulletstorm è ...

Lo sviluppatore italiano Elf Games dà nuova vita all'antica favola della bella addormentata con Little Briar Rose, un'avventura grafica in vetro colorato dallo stile unico, disponibile dal 10 ottobre su Nintendo Switch ™. Colorato e sfavillante, Little Briar Rose abbina un'audace direzione artistica a un mondo di fiabe da esplorare: porta l'armonia nel villaggio degli Gnomi, salva i Tritoni dalla ...

switch Pro nel 2021 tra 4K e 60 fps in un interessante rumor che profuma di fake : Una voce su un nuovo modello di Nintendo Switch è emersa su Reddit, riferendo che la versione 'Pro' potrebbe essere lanciata nel gennaio 2021.La notizia è con molta probabilità un fake, per un motivo specifico, in quanto si afferma che la console sarebbe in grado di eseguire il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 4K e 60fps, che suona un po' fuori dal target di Nintendo (anche se così fosse, succederà tra due anni, e non vi ...

Nella versione switch di Overwatch i Joy-Con potranno essere usati come puntatori sullo schermo : Overwatch su Nintendo Switch avrà opzioni di controllo aggiuntive e tra queste ce ne sarà una che consentirà ai giocatori di puntare i controller Joy-Con sullo schermo quasi come un puntatore laser.In una nuova intervista con Vooks, questo schema di controlli è stato confermato dal principale produttore del gioco, Wes Yanagi. Questo schema, a quanto pare, non è una semplice novità con cui giocare per alcuni minuti, poiché Yanagi conferma che uno ...

Death Trash - l'RPG post-apocalittico arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo switch : Lo sviluppatore Crafting Legends ha annunciato che Death Trash, un gioco di ruolo post-apocalittico semi open-world arriverà inizialmente su PC tramite Accesso Anticipato di Steam all'inizio del 2020 per poi approdare anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Dopo quattro anni lo sviluppatore Stephan Hövelbrinks ha annunciato via Steam di voler lanciare il gioco in Accesso Anticipato. "Death Trash è già in sviluppo da più di quattro ...