Infortunio Barella | intervento chirurgico per il centrocampista | i tempi di recupero

(Di mercoledì 27 novembre 2019)– L'Inter si prepara per la gara di Champions League contro lo Slavia Praga, nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sull'del. "Nella mattinata di oggi Nicolòè stato sottoposto, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ain artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. L'è perfettamente riuscito, nei prossimi giorni il giocatore comincerà la fase riabilitativa". Il calciatore dell'Inter sarà costretto a rimanere fuori dal campo per circa un mese, un'assenza pesantissima per l'allenatore Antonio Conte.

