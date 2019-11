Godfrey Gao | l' attore è deceduto durante un reality girato a Singapore

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’e modelloGao ènella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, dopo essere stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Un lutto doloroso che sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo, in particolare modo per le circostanze del malore che ha colpito il giovane: stava infatti partecipando ad unshow che si gira a. L’avrebbe detto di non riuscire più a continuare subito prima di accasciarsi a terraGao, di soli 35 anni, stava partecipando ad un noto, intitolato Chase Me a Ningo, quando è stato colto dal malore che gli è costato la vita. Nel gioco, che si gira a, si sfidano due squadre, quella degli inseguitori e quella dei fuggiaschi.faceva parte dei fuggiaschi e quindi doveva scappare dai suoi avversari. Ma mentre correva si è fermato, spiegando di non riuscire più a correre, di non poter ...

