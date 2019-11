Cani robot usati dalla polizia per le operazioni più rischiose

Usa - i Cani robot già usati dalla polizia. Ed è subito polemica : Nuovi documenti ottenuti dall’Aclu confermano l’arruolamento di uno o più macchine autonome, utili per situazioni di emergenza, contaminazioni o disastri naturali, nelle forze dell’ordine del Massachusetts. Ma l’organizzazione per i diritti civili denuncia il pericolo di un...

La polizia del Massachusetts usa i Cani robot nelle operazioni più pericolose : (Foto: Boston Dynamics) È emerso nelle scorse ore che i celeberrimi cani robot della società americana Boston Dynamics, con quelle loro quattro zampe agili e scattanti ma anche piuttosto inquietanti, sono in fase di test con la polizia statale del Massachusetts (Msp) dallo scorso aprile. Gli automi quadrupedi conosciuti anche con il nomignolo di Spot per ora non sono ancora a pieno servizio e non sono stati utilizzati con armi d’offesa a ...