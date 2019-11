San Basilio | maxi blitz Polizia in case popolari | cantine e auto

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma –delladi Roma Capitale nelledi San, a Roma. Oltre 100 agenti si trovano in questo momento schierati lungo via Gigliotti nel cuore del quartiere a ridosso della via Tiburtina. Al vaglio la regolarita’ di 84 alloggi. Inoltre, una decina diprovviste di copertura assicurativa sono state caricate e trasportate via dalladi Roma Capitale durante ilin corso in questi minuti nel cuore del quartiere San. Al vaglio anchee depositi delle palazzine. Tra i locali che in questi minuti vengono passati al setaccio dagli uomini dellalocale, c’e’ anche “un ex ufficio di strada per la vendita della droga”. In particolare si tratta di una cantina con una finestra su strada che e’ stata schermata con delle piastre di ferro e sulle quali e’ stata ...

