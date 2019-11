Oggetti intelligenti | è bolognese la panca con centralina e monitoraggio inquinanti

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Molto più di una. La novità in casa BioStile, marchio di Sipla ProSGM si chiama Surfàed è la postazione intelligente ispirata alla natura accolta tra le innovazioni della 68^ SIA Hospitality Design vetrina dell’ospitalità Made in Italy tutti gli anni al polo fieristico di Rimini. Surfà nasce per accogliere le sfide della città intelligente proponendosi come arredo autonomo sul piano dell’illuminazione, mettendo a disposizione degli utenti ricarica wireless e, per la prima volta, unameteo eper rilevare i livelli di qualità dell’aria intorno. Si tratta di tecnologie innovative che rendono BioStile sempre più “amico” dell’ambiente e delle smart city, un modello di città che mira a diventare economicamente sostenibile ed energeticamente autosufficiente attraverso la gestione delle risorse in modo intelligente. “Il design made in Italy e le ...

