Nasce Eva Mini | il robot domestico che fa l’olio in casa

(Di martedì 26 novembre 2019) Olio sempre fresco, come uscito dal frantoio. Evaè ilche permette di avere olio appena prodotto in tavola: gocce che vengono congelate a poche ore dall'estrazione, per poi essere scongelate dalpochi minuti prima di finire in tavola. Antonio Pagliaro, founder di Fresco. Eva è il primofrantoio al mondo. Ci permette di entrare ogni giorno in un frantoio di godere di olio fresco, come appena spremuto grazie a una tecnologia unica e proprietaria. Andiamo a inserire dell piccole gocce di olio conservate in criogenesi, così da bloccare tutti i valori nutrizionali e tutto il gusto. Una startup tutta italiana chenel rispetto della tradizione del Sud che è riuscita a convincere partner internazionali, come Metro Group e Techstars, oltre a investitori seriali tra cui Antonio Nocerino e Ciro Immobile.Lavoriamo principalmente in Calabria dove abbiamo ...

