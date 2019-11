Marco Carrai è indagato per la Fondazione Open

Fonte : agi

(Di martedì 26 novembre 2019), membro del Cda della, a quanto si apprende, sarebbe stato perquisito enell'ambito dell'inchiesta sullache martedì mattina ha portato a diverse perquisizioni della Guardia di Finanza ad alcuni finanziatori dell'exrenziana. Le indagini sono state avviate dalla procura di Firenze., 44 anni, da tempo amico di Matteo Renzi, all'interno di, si sarebbe occupato proprio dei finanziatori. L'inchiesta agita la maggioranza Il caso ha riacceso lo scontro all'interno della maggioranza. È Luigi Di Maio, infatti, a chiedere che nel "nuovo contratto" di governo venga inserita una Commissione di Inchiesta parlamentare sui finanziamenti ai partiti. Ma per Matteo Renzi non c'è nulla di irregolare. Laè stata in attività dal 2012 al 2018 per sostenere la convention della Leopolda e altre ...

Agenzia_Ansa : Inchiesta Open, perquisito e indagato Marco Carrai. Renzi: 'Massacro mediatico, stessi pm che arrestarono i miei ge… - Corriere : Inchiesta Open: perquisito e indagato Marco Carrai - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Marco Carrai indagato per l'inchiesta sulla fondazione Open [aggiornamento delle 22:52] -