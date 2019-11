Juve supera Atletico 1-0 ed è prima girone | Ronaldo super | decide Dybala

Rimonta e Inter in vetta - riparte e supera la Juventus : L'Inter riparte e supera la Juventus. La squadra nerazzurra batte l'Hellas Verona per 2-1 in Rimonta con i gol di Vecino e Barella e sale a quota 31 p

Calciomercato Juventus - beffa “Real” all’orizzonte : i blancos superano tutti : Calciomercato Juventus – beffa all’orizzonte per i bianconeri, che vedono Paul Pogba, obiettivo dichiarato di mercato, avvicinarsi al Real Madrid. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna i blancos sarebbero disposti a mettere sul tavolo il cartellino di James Rodriguez. Il trequartista piace molto ai Red Devils e sembra essere l’uomo giusto per sbloccare la trattativa in favore del club di Madrid. Sino ad oggi lo ...

Juventus - Ronaldo supera Van Dijk : 6° Pallone d’Oro più vicino - i dettagli! : Pallone D’ORO Ronaldo- Cristiano Ronaldo si avvicina al suo 6° Pallone D’Oro. Di fatto, come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera“, e come riportato dai bookmakers, l’attaccante portoghese, attualmente, avrebbe superato Van Dijk per quel che riguarda la classifica parziale del Pallone d’Oro. Un sorpasso deciso, ma attenzione al prossimo mese e ai possibili […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Juventus - Ronaldo supera Van Dijk : 6° Pallone d’Oro più vicino - i dettagli! : Pallone D’ORO Ronaldo- Cristiano Ronaldo si avvicina al suo 6° Pallone D’Oro. Di fatto, come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera“, e come riportato dai bookmakers, l’attaccante portoghese, attualmente, avrebbe superato Van Dijk per quel che riguarda la classifica parziale del Pallone d’Oro. Un sorpasso deciso, ma attenzione al prossimo mese e ai possibili […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Calciomercato Juve - l’Al Duhail sogna Mandzukic : offerta per superare lo United (RUMORS) : Continua ad essere il futuro di Mario Mandzukic a tenere banco nelle notizie di Calciomercato della Juventus. Ne parlano tanto soprattutto in Inghilterra dove il Manchester United è una delle squadre più accreditate per portarsi a casa il croato a gennaio. Attenzione, però, perché la prossima finestra di mercato è ancora lontano e la concorrenza aumenta di giorno in giorno tra club spagnoli alla finestra e ipotesi medio orientali decisamente ...

Juventus - Ronaldo supera Van Dijk : 6° Pallone d’Oro più vicino - i dettagli! : Pallone D’ORO Ronaldo- Cristiano Ronaldo si avvicina al suo 6° Pallone D’Oro. Di fatto, come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera“, e come riportato dai bookmakers, l’attaccante portoghese, attualmente, avrebbe superato Van Dijk per quel che riguarda la classifica parziale del Pallone d’Oro. Un sorpasso deciso, ma attenzione al prossimo mese e ai possibili […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Juventus supera 2-1 il Bologna : All'Allianz Stadium di Torino, la Juventus ha battuto il Bologna per 2-1 nell'ottava giornata del campionato di Serie A.

Caressa : 'La Juventus tutte le volte che deve superare un prova si dimostra fortissima' : La Juventus, ieri sera, si è ripresa la testa della classifica battendo l'Inter per 1-2. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno disputato una grandissima gara e hanno fatto vedere sprazzi di grande calcio. La Juve ha dimostrato ancora una volta la sua grande forza e ieri sera, al termine della partita sono arrivati molti elogi. Anche Fabio Caressa, nel corso della sua trasmissione su Sky Sport, ha sottolineato la grande performance dei bianconeri: ...