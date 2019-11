Inter | Conte non si fida dello Slavia Praga | “partita insidiosa”

Inter - ecco cosa aiuterà Antonio Conte nella corsa-scudetto : la profezia di Luciano Moggi : Juve e Inter hanno vinto ancora (con Atalanta e Torino), ma in modo diverso. I bianconeri, orfani di Ronaldo, hanno sofferto la verve dei bergamaschi che, pur privi di Zapata, sono andati in vantaggio con Gosens. Per 70' è stata la Dea a menare la danza: ha sbagliato un rigore con Barrow, ha messo a

Slavia Praga-Inter - probabili formazioni : Conte senza Barella - titolari Lukaku e Lautaro : Mercoledì 27 novembre alle ore 21:00 a Praga si gioca il match valido per la quinta giornata della fase a gironi del gruppo F di Champions League tra Slavia Praga e Inter. Due squadre che hanno cominciato questa competizione con obiettivi ben diversi. I padroni di casa, infatti, volevano ben figurare ed è ciò che stanno facendo, tanto da essere ancora in corsa per la qualificazione quantomeno in Europa League. Gli ospiti, invece, puntano ancora ...

Rimini - Salvini Interviene al meeting di FederAnziani : gruppo di associati lo contesta. Urla e fischi dalla platea : “Fuori” : Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha visitato, insieme alla candidata leghista alle regionali Lucia Borgonzoni, il meeting Cosmosenior di FederAnziani, in programma fino a oggi, domenica 24 novembre, alla Fiera di Rimini. Appena salito sul palco, però, l’ex ministro è stato contestato da un gruppo di associati, con fischi e Urla: “Fuori da qui” hanno gridato alcuni. La protesta si è mischiata agli applausi, tanto da ...

Conte : "Nessun rischio di crisi nel 2020Mittal resta ma lo Stato può Intervenire" : Il governo a gennaio non cadrà, ma basta con le liti: è il messaggio del premier Conte che rilancia il cronoprogramma delle riforme. "Mittal? resta ma non escludo intervento pubblico" Segui su affaritaliani.it

Inter – La ‘frecciata’ a Spalletti e le parole di Conte sul sesso - Lautaro Martinez svela : ” a casa riposiamo come vuole lui” : Lautaro Martinez sempre più fiero di se stesso: le parole del calciatore argentino dopo la vittoria dell’Inter sul Torino Splendida vittoria ieri sera dell’Inter sul Torino: i nerazzurri hanno battuto i granata col punteggio di 0-3, confermandosi al secondo posto in classifica, alle spalle della Juventus, ad un solo punto dai bianconeri. A sbloccare il match, al 12′, è stato Lautaro Martinez, che ha messo a segno il suo ...

L'Inter espugna Torino : la squadra di Conte continua a vincere e non molla la Juve : L'Inter non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa: la squadra di Antonio Conte, difatti, ieri sera, sul campo del Torino, si è imposta per 3-0. I gol di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku hanno archiviato la pratica, regalando l'ennesimo risultato utile consecutivo. Trentaquattro punti conquistati sui trentanove a disposizione non possono essere un caso. Da quando il tecnico leccese siede sulla panchina nerazzurra, ...

Conte : ‘A gennaio cronoprogramma di riforme che l’Italia attende da anni’. E su Ilva : ‘Mittal resta ma non escludo Intervento pubblico’ : Non ci sarà la crisi di governo, anzi occorrerà accelerarne l’azione con “una lista di priorità utili a rilanciare il Paese“. E ora basta con le liti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Repubblica in apertura, richiama gli alleati alla “concentrazione” sui nodi più importanti, tra i quali l’ex Ilva, su cui vede possibile una soluzione: “Mittal è disponibile a tornare sui suoi passi”. ...

Inter – Dall’infortunio di Barella alla soddisfazione per la vittoria col Torino - Conte ammette “senza di noi lo scudetto sarebbe già assegnato” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri dell’Inter contro il Torino: le parole del tecnico nerazzurro Splendida vittoria, ieri sera, dell’Inter sul Torino. La squadra di Antonio Conte ha messo al tappeto i granata per 0-3, rimanendo così saldamente in seconda posizione, ad un solo punto dalla Juventus. Grande soddisfazione del tecnico nerazzurro, che ha elogiato i suoi ragazzi: “non potrei non essere soddisfatto, ...

Ex Ilva - Giuseppe Conte : "Possibile Intervento pubblico. Scudo penale? Vedremo" : Tentativi disperati di Giuseppe Conte. Tentativi disperati di salvare l'Ex Ilva. Il premier, infatti, è tornato "in ginocchio" di fronte ai franco-indiani pur di evitare il disastro apparecchiato dal governo giallorosso. E pur di salvare il salvabile, il premier ha fatto retromarcia (seppur non anco

Inter-Conte - che spettacolo : tre gol in casa del Torino. Nerazzurri ancora a meno 1 : La Juve chiama, l'Inter risponde. La squadra di Conte resta sul pezzo e non tradisce le attese alla ripresa del campionato, battendo Toro e meteo. Sul terreno di gioco dell'Olimpico reso pesante da una pioggia senza tregua i Nerazzurri - senza troppo sforzo in verità - calano il tris e si riportano

Torino-Inter - Conte : “contento per non aver subito gol”. Poi parla dell’infortunio di Barella e di Borja Valero : “L’infortunio di Barella? Mi auguro non sia nulla di grave, è cresciuto esponenzialmente ed è per noi un giocatore importante. Guardo però ai lati positivi: Borja Valero ha dimostrato professionalità e determinazione, ha lavorato quattro mesi in silenzio aspettando il suo momento ed è ciò che mi fa più piacere”. Così Antonio Conte commenta il problema al ginocchio di Barella, l’unica nota stonata nella grande ...

Inter scatenata - 3-0 al Torino Conte tiene il passo della Juve Lautaro e Lukaku - che coppia : Conte tiene il passo della Juve, i granata perdono subito Belotti per infortunio. Si fa male anche Barella

Pioggia nerazzurra a Torino - l’Inter passa 0-3 : i granata escono tra la contestazione dei tifosi [FOTO] : Torino-Inter live – Si gioca Torino-Inter, anticipo serale del sabato di Serie A. Un’importantissima partita valevole per la tredicesima giornata. La squadra di Mazzarri ha ritrovato la vittoria contro il Brescia dopo un periodo fortemente negativo. L’Inter è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona e insegue la Juventus ad un solo punto di distanza. I nerazzurri non vorranno mancare l’appuntamento con la ...

Live Torino-Inter 0-3 Lukaku cala il tris e Conte vola : Si conclude con la sfida tra Torino ed Inter questo trittico di big match che ha caratterizzato il sabato di campionato della 13a giornata di Serie A. I granata, 14 punti in classifica, sono tornati...