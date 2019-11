Inchiesta Open | indagato Marco Carrai | amico di Renzi e membro del cda della Fondazione

L'Inchiesta su Open tra teoremi e antipolitica : Fa una certa impressione la dimensione assunta dall’operazione Open, cioè l’indagine sulla fondazione che aveva finanziato le attività politiche di Matteo Renzi, che ha portato a una gragnuola di perquisizioni tra i finanziatori della fondazione. Avviata dalla procura di Firenze, l’inchiesta ha cont

Bordate di Matteo Renzi ai pm dell'Inchiesta sulla Fondazione Open : Matteo Renzi risponde con toni durissimi all’inchiesta sulla Fondazione Open. E in un lungo post su Facebook non risparmia Bordate nei confronti dei pm di Firenze titolari dell’indagine.Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all’alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche “colpevoli” di aver finanziato la Fondazione Open. Un’operazione in grande stile, ...

Inchiesta fondazione Open - Di Maio : "Finanziamenti ai partiti problema serio" : L’operazione della Guardia di Finanza che stamane ha perquisito diversi finanziatori della fondazione Open, cassaforte dei renziani fino al 2018, non poteva lasciare indifferente Luigi Di Maio. Quello dei finanziamenti ai partiti è uno dei cavalli di battaglia del ministro degli Esteri: "È evidente che c'è un problema serio per quanto riguarda i fondi e i finanziamenti che ricevono i partiti - dichiara il leader del Movimento 5 Stelle - . Lo ...

Fondazione Open - Conte : “Commissione su fondi ai partiti? Non entro in Inchiesta - ma Parlamento è sovrano” : Se dopo le perquisizioni scattate a Firenze e in altre città per l’inchiesta aperta sui finanziamenti alla Fondazione Open (ex “cassaforte” renziana) il capo politico M5s Luigi Di Maio aveva rivendicato di voler inserire nel contratto di governo una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti, è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a rivendicare: “Commissione? Non voglio entrare in un’inchiesta ...

Fondazione Open - l’Inchiesta sull’ex cassaforte di Renzi si amplia. Finanza a caccia di carte di credito “a disposizione di parlamentari” : Una “articolazione di un partito politico“. Secondo la procura di Firenze, che oggi ha ordinato una serie di perquisizioni in undici città, era questo la Fondazione Open, di cui era presidente l’avvocato Alberto Bianchi. Gli uomini delle Fiamme Gialle sono entrati in azione con una serie di perquisizioni a Firenze, Milano, Torino, Roma, Napoli, Parma, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessandria e Modena. La procura contesta a vario titolo ...

Inchiesta su Open - l’ex fondazione di Renzi. Perquisizioni in 11 città : Attiva dal 2012 al 2018, era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra le quali la convention della Leopolda. L’avvocato Bianchi risulta indagato per traffico di influenze illecite tra il 2016 e il 2018. La procura procede anche per reati in violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici.