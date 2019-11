Calamità naturali | IT-Alert | un sms avviserà la popolazione sui rischi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Un smslacivile suiper le: che si tratti di un evento meteorologico estremo o di un’alluvione, di una frana, un terremoto o un’eruzione vulcanica, sarà possibile informare coloro che si trovano nelle vicinanze del pericolo imminente, fornendo anche indicazioni sulle procedure di emergenza e sui soccorsi. E’ questo lo scopo di “IT-”, la nuova piattaforma sviluppata dal Dipartimento della Protezione Civile, attualmente in fase di sperimentazione e che sarà operativa dal luglio del prossimo anno. Tutti i dettagli su questo servizio saranno presentati in occasione di “Technology for All 2019”, sesta edizione del forum dedicato all’innovazione tecnologica per il territorio, l’ambiente e i beni culturali. L’evento si svolgerà nei giorni 5 e 6 dicembre prossimi a Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA), la scuola di alta ...

