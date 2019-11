Voglio essere libera di vestirmi come mi pare

Boxe - Deontay Wilder : “Ora sfiderò Fury - poi la riunificazione del titolo : Voglio essere l’unico Campione del Mondo” : Deontay Wilder si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi grazie alla vittoria contro Luis Ortiz, arrivata per ko nel corso della settima ripresa con un micidiale dritto destro al volto che ha steso il malcapitato cubano nella rivincita dell’incontro andato in scena diciotto mesi fa. Lo statunitense ha difeso la cintura per la decima volta ed è sul trono di questa sigla da cinque anni, il ribattezzato The Bronze Bomber ha ...

Emma Marrone a Verissimo : «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità sulla malattia. Non Voglio essere dimenticata» : Emma Marrone a Verissimo: «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata». Sabato 16 novembre appuntamento con Verissimo, eccezionalmente...

“Non Voglio essere dimenticata”. La paura - la malattia : Emma Marrone si apre con Silvia Toffanin : Emma Marrone torna nuovamente a parlare davanti alle telecamere, dopo aver affrontato e sconfitto la malattia. Lo ha fatto con Silvia Toffanin, in un’intervista al programma ‘Verissimo’ che andrà in onda domani, sabato 16 novembre. Ha toccato diversi argomenti, a cominciare ovviamente dal suo stato di salute attuale. Per quanto riguarda l’amore, sembra proprio non sia ancora il momento per avere gioie sentimentali: “Credo e penso che la persona ...

Emma Marrone a Verissimo : «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità sulla malattia. Non Voglio essere dimenticata» : Emma Marrone a Verissimo: «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata». Sabato 16 novembre appuntamento con Verissimo, eccezionalmente...

La cantante Emma ospite a Verissimo : ‘Ho avuto paura - non Voglio essere dimenticata’ : Domani sabato 16 novembre 2019, oltre al ritorno del talent show 'Amici di Maria De Filippi', su Canale 5 ci sarà anche una puntata ricca di sorprese a ‘Verissimo’. Come di consueto nel famoso programma Mediaset pomeridiano, che ogni settimana riesce a tenere incollati al piccolo schermo una media di 2 milioni di telespettatori, faranno il loro ingresso personaggi famosi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi. L’ospitata che catturerà ...

Emma Marrone a Verissimo : «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non Voglio essere dimenticata» : Emma Marrone a Verissimo: «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata». Sabato 16 novembre appuntamento con Verissimo, eccezionalmente...

Emma Marrone a Verissimo : Ho avuto paura. Non Voglio essere dimenticata : Emma Marrone sarà una delle ospiti della prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 16 novembre a partire dalle 16 su Canale5. Nel suo salotto, Silvia Toffanin ha accolto la cantante salentina, attualmente in promozione con il suo ultimo album “Fortuna” dopo la grande paura per la malattia. Una ricaduta per Emma Marrone, che non si è mai arresa ed è tornata attiva il prima possibile, sia per la grande passione verso la musica sia per l'amore ...

Ciclismo - Richard Carapaz : “Voglio scoprire come ci si sente ad essere in una squadra diversa” : Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019, si è trasferito dalla Movistar al Team Ineos: dopo tre anni il ciclista dell’Ecuador ha lasciato la formazione spagnola per accasarsi in quella britannica, dicendosi pronto a nuove sfide per il 2020 in una conferenza stampa tenuta a Quito, secondo quanto riportato da CyclingNews.com. Carapaz ha affermato: “Voglio scoprire come ci si sente ad essere in una squadra diversa, dove ...

MotoGp – Vinales super motivato a Valencia : “Voglio essere la prima Yamaha in classifica e…” : Maverick Vinales arriva a Valencia con un grande carico di motivazione: le parole dello spagnolo alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione Domenica si conclude la stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a sfidarsi sul circuito di Cheste per l’ultima vittoria dell’anno, ma anche per il terzo posto iridato ed il titolo a squadre. Reduce dalla vittoria in Malesia, Vinales arriva a Valencia con grande ...

Kesha : Non Voglio essere ricordata come una vittima - ma come un’artista : Tornata alla ribalta con un nuovo successo dopo essere scomparsa dai riflettori per via della dura battaglia legale contro il produttore Dr Luke, da lei accusato di averla molestata per anni e di tenerla legata contrattualmente a lui con la forza, Kesha ha voluto rilasciare un'intervista al quotidiano The Guardian per chiedere a tutti di guardarla come persona e come artista, non come vittima di abusi e violenza. Nonostante la solidarietà dei ...

Meghan Markle : "Voglio solo essere me stessa" - : Carlo Lanna In una rara intervista che Meghan Markle ha rilasciato ai magazine inglese, racconta quanto può essere difficile essere una donna e una duchessa, un binomio che non è facile da gestire Si rincorrono tante indiscrezioni più o meno vere in merito alla vita di Meghan Markle, soprattutto nell’ultimo periodo. Sta di fatto che la vita dei duchi di Sussex non è più la stessa dopo la denuncia ai tabloid inglesi e dopo quel ...

"I ragazzi di oggi si sentono dei perdenti. Ecco perché Vogliono essere donne" : Se il numero dei ragazzi che cambiano sesso aumenta, c’è una ragione precisa: “Lo fanno non perché si sentano donne fisicamente o sessualmente, ma perché trovano insopportabile la condizione del maschio di oggi”. È questo ciò che sostiene lo psicoterapeuta e scrittore Claudio Risé su “La Verità”: un’opinione che ha fatto discutere. “Media, ...

Barbara d'Urso ritira querela ad Alberto Dandolo/ Lui rifiuta 'Voglio essere sentito' : Barbara d'Urso ritira la querela contro Alberto Dandolo ma il giornalista rifiuta: intende essere sentito e giudicato dalla legge, il retroscena.

Alba Parietti difende Morgan dopo la lite con la D’Urso : “Perdono perché Voglio essere perdonata” : Alba Parietti difende Morgan dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppiate a causa della sua mancata ospitata a Live – Non è la D’Urso. Come è noto il cantante aveva accettato di partecipare alla trasmissione salvo poi tirarsi indietro all’ultimo minuto accusando la conduttrice in un lungo post su Facebook. Un atteggiamento che era stato criticato duramente dalla stessa Barbara D’Urso nel corso della trasmissione. Ora, a ...