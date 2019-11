Uber non è sicura | perde la licenza a Londra

Londra non ha rinnovato la licenza a Uber : Dopo due anni di negoziati e periodi di prova, citando preoccupazioni per la sicurezza degli autisti e dei passeggeri

ILVA/ Palombella - Uilm - : ancora ArcelorMittal non spiega perché vuole 5.000 esUberi : Purtroppo la situazione dell'ex ILVA ha raggiunto un livello di drammaticità elevata, spiega Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm

Feltri contro GrUber : 'Gli spettatori non sono sciocchi quanto la conduttrice comunista' : La puntata di ieri di Otto e Mezzo ha fatto scatenare molte polemiche anche il giorno dopo la sua messa in onda. A scagliarsi contro Lilli Gruber arriva anche il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che ha difeso la leader di Fratelli d'Italia, attaccando nel suo stile la conduttrice del programma. Non è il primo attacco di Feltri alla giornalista. Le parole di Vittorio Feltri Twitter è il mezzo preferito da Vittorio Feltri per ...

Di Martedì scontro Floris – Salvini - il giornalista “Lei questa sera si è presentato in pigiama” - il leader leghista “su La7 non sono fortunato la GrUber mi ha detto che vado in spiaggia in mutante” : Un siparietto molto divertente quello andato in onda su La7 nella serata di ieri sera al programma DiMartedì. Il conduttore Giovanni Floris ha scherzato sull’abbigliamento di Salvini presente ieri sera in studio affermando che si era presentato in trasmissione in pigiama. La risposta del leader leghista non si è fatta attendere. Matteo Salvini ha risposto dicendo che su la7 non è fortunato con l’abbigliamento perché la Gruber ...

Lufthansa : «Non siamo interessati all'Alitalia attuale». Il nodo esUberi : «La nostra posizione su Alitalia non è cambiata. siamo interessati a un'Alitalia nuova e ristrutturata per l'importanza del mercato italiano. Non siamo interessati...

Ex Ilva - Conte : “Arcelor ha ammesso che lo scudo non c’entra. Allarme rosso : vogliono 5mila esUberi” : La crisi dell’Ilva è da “Allarme rosso” e il governo dovrà fronteggiare la decisione di ArcelorMittal che, a un anno dagli impegni assunti, per restare nell’acciaieria di Taranto, ha messo sul piatto 5mila esuberi e il dimezzamento della produzione industriale. “Richieste inaccettabili – dice il premier Giuseppe Conte – chiediamo il rispetto del piano industriale ed ambientale”, anche se ammette che “in ...

Ex Ilva - Conte : "Inaccettabili 5mila esUberi - non ci facciamo prendere in giro" : "Non è accettabile lasciare 5mila lavoratori e quindi 5mila famiglie senza lavoro e senza futuro" dice il premier al...

ArcelorMittal conferma addio all’ex Ilva - Conte : “Inaccettabili 5mila esUberi - scudo non è la causa” : Durante la conferenza stampa di questa sera il presidente del Consiglio Conte ha dato conto dell'incontro con i vertici di ArcelorMittal: "L'azienda ci chiede 5.000 esuberi e per noi è un dramma sociale inaccettabile. Vogliamo mantenere aperto il tavolo". Domani il governo convocherà i sindacati.Continua a leggere

Lo scudo non basta. Mittal al tavolo con i pesi massimi - vuole trattare anche sugli esUberi : Una trattativa che tale si vuole definire si riconosce sostanzialmente da due elementi: i partecipanti e le cose non dette alla vigilia perché le condizioni vengono poste sul tavolo, non gridate ai quattro venti attraverso dichiarazioni stampa o sui social. Lo scontro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto ha tutti questi requisiti. Mercoledì mattina, a palazzo Chigi, andrà in scena ...

Commissione Segre - Borgonovo vs GrUber : “Senatrice non ha mai letto insulti contro di lei. Non è sui social”. “Ma cosa c’entra?” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, sul voto di astensione del centrodestra in Senato in merito all’istituzione di una Commissione su razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio promossa dalla senatrice a vita Liliana Segre, scampata al genocidio nazista. Borgonovo difende la scelta del centrodestra, puntualizzando ...

Vittorio Feltri contro Lilli GrUber : “Paralizzata dal botulino - mi ha offeso”. Lite in diretta con Parenzo a ‘La Zanzara’ : “Non capisci un c***” : Continua lo scontro a distanza tra Lilli Gruber e Vittorio Feltri. Dopo le parole della giornalista di La7, che a Un giorno da pecora aveva definito il direttore di Libero un “poveretto in andropausa”, Feltri le ha risposto nuovamente a La Zanzara, su Radio24: “Mi ha offeso, è paralizzata dal botulino. Io sarò anche in andropausa, ma lei è in menopausa da lustri”. David Parenzo ha tentato, nel corso dell’intervista, ...

Otto e Mezzo - petizione contro Lilli GrUber : "Non può fare la giornalista - La7 la rimuova" : Faziosa, troppo faziosa. Così faziosa da attrarre anche una petizione. Si parla di Lilli Gruber e la petizione chieda che venga rimossa dalla conduzione di Otto e Mezzo, il programma che conduce da anni su La7 in prime-time. Un'iniziativa che si trova ormai da una settimana sul sito change.org. La c