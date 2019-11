Maran | “Avevamo la partita in pugno Ci serva da lezione”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019) Al termine della rocambolescaLecce-Cagliari, finita 2-2, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore del Cagliari, Rolando. “C’è rabbia. All’80’ eravamo avanti 2-0. Poi per colpe nostre abbiamo pareggiato. Cida lezione. Il calcio è questo e c’è poco fa fare”.non ha nascosto di essere molto rammaricato. “Peccato perché avevamo lain. E’ un risultato che allunga la serie positiva, ma resta la rabbia”. Su Olsen: “Inutile stare a discutere dell’espulsione, sono cose che non vanno commesse. Gli parlerò a mente fredda, è una persona seria, si impegna sempre, forse ha subìto una mezza provocazione. Non deve succedere, ma già se n’è parlato troppo”. Su Lapadula: “Sia lui che Olsen si affrontano: sono gesti che accadono molto spesso. Da quello che ho visto la ...

