Maltempo Piemonte | crolli e voragini | disagi per la circolazione stradale

Maltempo - donna morta in Piemonte : Roma, 24 nov.(Adnkronos) - Maltempo, c'è una vittima. E' stato ritrovato poco fa nel fiume Bormida da vigili del fuoco e carabinieri il corpo della donna, travolta dalla piena del fiume Bormida, nei pressi di Sezzadio, nel l'alessandrino. La donna si trovava all'interno dell'auto in cui aveva cercat

Maltempo : Piemonte - 520 sfollati e oltre 700 persone isolate : Sono al momento 520 le persone costrette ad abbandonare per sicurezza la propria abitazione a causa del Maltempo che si e’ abbattuto sul Piemonte. Lo rende noto la Protezione civile regionale. Si tratta, in particolare, di 232 persone in provincia di Alessandria, circa 150 nell’area della Citta’ metropolitana di Torino (120 a Chiaverano, gli altri a Pianezza), 130 in provincia di Cuneo, 10 a Villadossola (VCO), 5 ad Asti. ...

Liguria e Piemonte sotto la morsa del Maltempo : situazione tragica - dal crollo del viadotto al disperso nel Bormida : Il maltempo sembra non voler dare tregua all’Italia, ma soprattutto a Liguria e Piemonte. La domenica e’ particolarmente difficile nel Savonese, dove e’ crollato un tratto di viadotto. Al momento non ci sarebbero feriti ma sia attende ancora la conferma ufficiale. “C’e’ stata la segnalazione di un’auto che avrebbe potuto transitare in quel momento, ma non e’ una segnalazione certa. Vigili del fuoco ...

Maltempo Piemonte : la situazione “resta critica - ci aspettiamo ancora allagamenti e frane” : “Nonostante le condizioni meteorologiche stiano volgendo al miglioramento, la situazione rimane critica in diverse aree del Piemonte e nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci aspettiamo problemi di allagamenti, frane e smottamenti“: lo ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi. “Ribadiamo il consiglio ai cittadini di limitare il più possibile gli spostamenti e di seguire i ...

Allerta Meteo - scuole chiuse per Maltempo Lunedì 25 Novembre : dal Piemonte alla Calabria - ecco l’ELENCO dei Comuni : Allerta Meteo – A causa del maltempo che imperversa su gran parte d’Italia, domani, Lunedì 25 Novembre le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Paese. La scelta è a discrezione dei Sindaci in base al livello di Allertamento diramato dalla protezione civile e delle condizioni del territorio dopo i fenomeni estremi delle ultime ore. In queste ore, migliaia di Sindaci dal Piemonte alla Calabria, stanno valutando il da farsi. Nel ...

Maltempo - allerta rossa in Piemonte e Liguria. A Venezia l'alta marea a 130 cm : Un'altra domenica di nubifragi. La situazione è critica nel Savonese dove è esondato un rio e si contano 150 sfollati e 600 persone isolate. Arriva la piena del fiume a Torino: allagati i Murazzi, annullata la maratona. Rischio valanghe in Val d'Aosta. Temporali anche al Sud

Maltempo Piemonte : peggiora la situazione dei fiumi Chisola e Po : “Dal pomeriggio di ieri stiamo monitorando minuto per minuto l’evoluzione del Maltempo. In questo momento, a causa del perdurare delle piogge, è in peggioramento la situazione dei fiumi Chisola e Po. Invito per queste ragioni i cittadini di Barauda, Tetti Rolle, Tetti Piatti e Tagliaferro a evitare l’accesso agli scantinati e ai piani interrati“: è l’appello di Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri, Comune alle ...

Maltempo Piemonte : in transito la piena del Tanaro ad Asti : Ad Asti la piena del fiume Tanaro sta transitando dentro i margini previsti: lo ha confermato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, secondo cui stanno proseguendo i monitoraggi durati tutta la notte. “Il picco di piena è previsto non superi i 5 metri di altezza dalla colonnina di rilevamento cittadina,” ha spiegato il presidente della Provincia Paolo Lanfranco. Il primo cittadino ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti e ...