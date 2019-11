Maltempo Piemonte | a Moncalieri calano Chisola e Sangone | ma il Po resta alto

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Ilcontinua a scendere e finalmente è tornato sotto il livello di pericolo, cosi come ilche già nella notte era ampiamente dentro il suo alveo. Rimane, invece, il fiume Po, stabile intorno ai 7 metri“: lo spiega in un post su Facebook il sindaco di, Paolo Montagna, facendo il punto sulla situazione. “Rimaniamo comunque in allerta, operativi 24 ore su 24, fino alla conclusione dei fenomeni“. “Su mia indicazione, su tutto il territorio sono al lavoro le squadre per la pulizia dei tombini e delle caditoie, e per interventi sulle buche formatesi a causa delle piogge. In merito alla viabilità abbiamo riaperto il Ponte di Barauda e strada Vinovo, mentre rimangono precauzionalmente chiusi i sottopassi Brandina e Tiro a Segno e il Parco di Lungo Po Abellonio. Chiuso dalla barriera automatica installata ad hoc, per la ...

emergenzavvf : #Maltempo #24novembre 12:30, situazione in leggero miglioramento in #Piemonte e #Liguria di ponente. Nelle immagini… - DPCgov : ????#allertaROSSA, domenica #24novembre, in Calabria e su settori di Piemonte e Liguria. ??#allertaARANCIONE in 9 reg… - SkyTG24 : Calabria e Piemonte sono tra le regioni più colpite dalle piogge di questi giorni. Gli allagamenti a Reggio Calabri… -