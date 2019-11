L' ultimo rinoceronte di Sumatra in Malesia è morto

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ildiè ufficialmente estinto in, dopo la morte dell'esemplare superstite. Gli zoologi hanno dovuto cancellare questa specie – una delle cinque viventi di– dall'elenco di quelle presenti sul territorio malese. A confermare il triste annuncio, ieri, Christina Lew, ministra della Cultura e dell'Ambiente di Sabah, lo stato malese che occupa la parte settentrionale del Borneo, uno degli ultimi santuari del mammifero un tempo diffuso in tutta la regione delle isole e nel subcontinente indocinese: «Con grande rammarico il dipartimento della fauna selvatica di Sabah riferisce della morte di Iman, l'diin. Per quanto sapessimo che prima o poi sarebbe avvenuto, siamo molto rattristati». L'esemplare femmina soffriva di emorragie a causa di un tumore uterino ...

