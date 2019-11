L’intelligenza artificiale di Google che non ha risolto il rebus della privacy

Il Regno Unito usa L’intelligenza artificiale contro il gioco d’azzardo : (foto: Getty Images) È stato progettato un software che, grazie all’intelligenza artificiale, rileva e previene i comportamenti patologici dei giocatori. Presto, come riporta la Bbc, se ne doteranno molti apparecchi da gioco e scommesse nel Regno Unito. Si chiama Anonymous Player Awareness System ed è stato lanciato dal Betting and Gaming Council (Bgc), ovvero un gruppo industriale che rappresenta il 90 per cento del mercato delle scommesse ...

Giustizia predittiva : prospettive e rischi legali delL’intelligenza artificiale : (Immagine: pixel2013/pixabay) Una delle frontiere più avanzate dello sviluppo tecnologico nella società contemporanea è legata all’impiego sempre più esteso di strumenti di intelligenza artificiale in molti ambiti delle attività umane. Che cosa si intende per intelligenza artificiale Per intelligenza artificiale (Ia) intendiamo quel complesso di metodi, teorie e tecniche scientifiche che tendono a riprodurre, attraverso calcoli e ...

Come la blockchain e L’intelligenza artificiale cambieranno il mondo delle imprese : La nascita di un nuovo player internazionale è possibile con la convivenza tra queste due tecnologie, spiega Carlo Bagnoli, professore ordinario di Innovazione Strategica dell’Università Ca’ Foscari Venezia

Usare L’intelligenza artificiale per prevenire la caduta dei fulmini : Grazie all’intelligenza artificiale si potrà sapere il luogo – circoscritto a un raggio di 30 chilometri – e il momento in cui cadrà un fulmine, con un anticipo che va in un intervallo di tempo da 10 a 30 minuti. Un algoritmo che svolge questo compito è stato sviluppato al Politecnico di Losanna, in Svizzera, ed è il primo che usa i dati meteorologici anziché quelli satellitari. Questo consente infatti la sua applicazione in ogni parte del ...

Biotestamento e aborto : le risposte le dà L’intelligenza artificiale : L’intelligenza artificiale al servizio delle libertà civili. È l’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni, da sempre impegnata nella battaglia per la libertà di ricerca scientifica. Oggi questo impegno si è trasformato in CitBOT, la prima chat bot in grado di rispondere, online e gratuitamente qui, su temi come il testamento biologico e l’aborto. «Un sistema che oggi risponde alle domande dei cittadini in merito a ...

Samsung anticipa il nuovo Galaxy Fold e cresce nelL’intelligenza artificiale : Presentato alla conferenza degli sviluppatori di San Jose. Le fattezze del nuovo “Fold” ricordano quelle di un telefono a conchiglia.

Trasformazione tecnologica : gli impatti delL’intelligenza artificiale e della Blockchain : Il 23% delle fonti analizzate sostiene che l’Intelligenza Artificiale avrà un impatto notevole a livello di risorse, ad esempio riducendo l’errore umano, gli infortuni sul lavoro e aumentando la produttività: molti compiti fisici verranno sostituiti dai robot e dalle macchine intelligenti, creando i cosiddetti lavori “aumentati”. Anche la Blockchain impatterà le risorse in maniera importante (13% delle fonti analizzate), permettendo di tracciare ...

Google addestra L’intelligenza artificiale per “sentire” gli odori : Grazie a microfoni e telecamere, l’Intelligenza Artificiale è diventata brava a “vedere” e “ascoltare”. Continua però a mancarle il senso dell’olfatto. I ricercatori di Google Brain stanno cercando di sviluppare una rete neurale che aiuti l’Intelligenza Artificiale a identificare le caratteristiche olfattive di una molecola. Il problema non riguarda solo l’IA: gli scienziati possono osservare la ...

Festival della Scienza : da Leonardo alL’intelligenza artificiale : Saranno lo scienziato Lorenzo Rosasco, il geologo Mario Tozzi e il cantante Lorenzo Baglioni a inaugurare, giovedì prossimo, la 17/a edizione del Festival della Scienza di Genova che quest’anno spazia da Leonardo all’intelligenza artificiale ed e’ dedicata agli ‘elementi’. Sono 280 gli appuntamenti: 144 conferenze, 85 laboratori dedicati ai più giovani, 25 mostre, 10 spettacoli e 16 eventi speciali. Gli ospiti ...

L’intelligenza artificiale aiuta i ranger a proteggere gli animali in via di estinzione : Il bracconaggio è una delle maggiori minacce alla sopravvivenza di molte specie in tutto il mondo. Un gruppo di ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences sta usando l’Intelligenza Artificiale per sviluppare un nuovo strumento capace di aiutare i ranger nella lotta ai bracconieri. Si chiama Protection Assistant for Wildlife Security (PAWS) ed è un sistema di Intelligenza Artificiale che prevede i ...

Chrome userà L’intelligenza artificiale per descrivere le immagini agli utenti non vedenti e ipovedenti : Internet può essere un luogo difficile da navigare per persone non vedenti o ipovedenti. Gran parte dei contenuti online è sotto forma di immagine, e a meno che i programmatori non abbiano attivato il testo alternativo per etichettare le immagini, è difficile sapere che cosa mostrano usando strumenti quali gli screen reader o i display Braille. Per risolvere questo problema Google ha annunciato una nuova funzione per Chrome basata ...

Il Sassuolo sceglie Wallabies : L’intelligenza artificiale in Serie A : Sassuolo partnership Wallabies – Nuova partnership per il Sassuolo, che ha deciso di avviare una collaborazione con Wallabies, startup italiana fondata nel 2016. L’idea innovativa alla base di Wallabies è quella di utilizzare strumenti di data science in campo sportivo, ovvero di creare e sviluppare sistemi e algoritmi per analizzare enormi quantità di dati in […] L'articolo Il Sassuolo sceglie Wallabies: l’intelligenza artificiale ...

Altro che eliminarci : L’intelligenza artificiale ci renderà invincibili : Garry Kasparov nel suo storico match contro il supercomputer Deep Blue, New York, maggio 1997 (foto: Bernie Nunez /Allsport) Sono passati più di vent’anni da quando un’intelligenza artificiale ha mostrato per la prima volta di poter competere con l’intelligenza umana. Era il 1997 e il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov veniva sconfitto da Deep Blue, il supercomputer sviluppato da Ibm. Uno spartiacque storico nel nostro rapporto con i ...