Il multiplayer di Cyberpunk 2077 avrà una monetizzazione intelligente

(Di lunedì 25 novembre 2019) CD Projekt Red finirà per monetizzare la componentedi, ma per il momento non è sicuro di come lo farà.Nel report finanziario per il terzo trimestre del 2019, il CEO Adam Kicinski ha osservato che ilè ancora nelle prime fasi di sviluppo e, quindi, è troppo presto per confermare qualcosa di sostanziale.è in fase di sperimentazione, si stanno esplorando le varie possibilità e mentre Kicinski non ha menzionato microtransazioni, la loro inclusione è ovviamente certa in un modo o nell'altro.sarà il primo gioco dello studio di The Witcher a presentare una funzionalità online, motivo per cui lo sviluppatore vuole fare le cose nel modo giusto. Kicinski ha assicurato che laper ilsarà "" e non comprometterà la buona reputazione che CD Projekt Red ha guadagnato dai giocatori in passato. ...

