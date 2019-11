Il Collegio martedì 26 novembre è tempo di esami per lo show di Rai 2

Ascolti TV | Martedì 19 novembre 2019. Il concerto de Il Volo 15.1% - la replica di Olivetti 14.6% - Il Collegio 11%. Giordano (5.5%) si avvicina a Floris (5.9%) : concerto Il Volo - 10 Anni Insieme Nella serata di ieri, su Rai1 la replica di Adriano Olivetti – La Forza di un Sogno ha conquistato 3.105.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 concerto Il Volo – 10 Anni Insieme ha raccolto davanti al video 3.526.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 la quinta puntata de Il Collegio 4 ha interessato 2.530.000 spettatori (11%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.028.000 ...

Il Collegio nuova puntata martedì 19 novembre su Rai 2 : Il collegio martedì 19 novembre nuovo appuntamento su Rai 2 e in streaming su Rai Play, le anticipazioni martedì 19 novembre nuovo appuntamento con Il collegio su Rai 2, lo show che racconta la vita di 20 ragazzi in una scuola di qualche anno fa, nello specifico del 1982. Nella nuova puntata, sempre accompagnata dalla voce di Simona Ventura, i ragazzi si ritroveranno a dover affrontare lezioni separate, dopo che l’ispezione della scorsa ...

Ascolti TV | Martedì 12 novembre 2019. Enrico Piaggio domina (23.9%) - Il Collegio da record (11.1%) - affonda Canale 5 (8.1%). Floris (5.6%) meglio di Giordano (5%) e Berlinguer (4%) : Enrico Piaggio - Un sogno italiano Nella serata di ieri, su Rai1 Enrico Piaggio – Un sogno italiano ha conquistato 5.690.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 Caccia al tesoro ha raccolto davanti al video 1.913.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 la quarta puntata de Il Collegio 4 ha interessato 2.584.000 spettatori (11.1%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 1.887.000 spettatori (11%). Su Rai3 #Cartabianca ha ...

Il Collegio 4 - anticipazioni e diretta di martedì 12 novembre 2019 : Torna stasera, alle 21.20, Il Collegio, il reality di Rai 2 che consente a una classe di adolescenti di tornare indietro nel tempo e di vivere e studiare all'interno di un convitto del secolo scorso. Quarta puntata quella di martedì 12 novembre 2019, in cui si scoprirà il destino di Claudia Dorelfi: l'alunna indisciplinata verrà espulsa o meno dall'esperimento per la sua condotta? In attesa del responso del preside, che seguiremo su Tvblog in ...

Guida tv martedì 12 novembre - Enrico Piaggio - Il Collegio e Le Iene : Guida tv martedì 12 novembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Enrico Piaggio Un sogno italiano 1a tv (qui la trama) Rai 2 ore 21:20 Il Collegio (leggi qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 21:25 Caccia al Tesoro 1a Tv Rete 4 ore 21:30 Fuori dal Coro Italia 1 ore 21:30 Le Iene Show La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 007 Il mondo non basta Nove ore 21:25 Hercules – Il Guerriero Serie Tv e ...

Il Collegio su Rai 2 quarta puntata martedì 12 novembre - le anticipazioni : Il Collegio su Rai 2 martedì 12 novembre, le anticipazioni: John Lennon, l’integrazione e il vhs tra i temi di puntata Nuovo appuntamento con i ragazzi de Il Collegio martedì 12 novembre su Rai 2, che ci porta direttamente negli anni ’80 in cui è ambientata questa edizione accompagnata dalla voce di Simona Ventura. Come si rapportano i ragazzi al modo di studiare degli anni ’80, senza tablet, computer, smartphone e con un ...

Ascolti Tv Martedì 5 novembre - vince la Champions League - bene Il Collegio - sempre ottimo Viva RaiPlay : Ascolti Tv Martedì 5 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Borussia Dortmund – Inter – Canale 5 – 4.404 milioni e 16.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La nostra terra 1a tv – Rai 1 – 2.810 milioni e 12.2% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.486 milioni e 106% 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Ascolti TV | Martedì 5 novembre 2019. La Champions 16.7% - La Nostra Terra 12.2% - Le Iene 11.2% - Il Collegio 10.6%. Fiorello 23.8% : Borussia Dortmund-Inter (da Facebook) Su Rai1 La Nostra Terra ha conquistato 2.810.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Borussia Dortmund-Inter ha raccolto davanti al video 4.404.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.486.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.808.000 spettatori (11.2%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

'Il Collegio' - spoiler di martedì 5 novembre : entra una coppia di fidanzatini : Stasera, martedì 5 novembre, andrà in onda la terza puntata de 'Il Collegio', il docu-reality di Rai 2 in cui venti adolescenti del nostro tempo vengono chiusi in un collegio e fatti rivivere in anni lontani. Questa quarta stagione è ambientata nel 1982. Secondo quanto comunicato dalla RAI, durante la terza puntata qualche studente combinerà qualche grosso guaio e rischierà di essere espulso dal collegio. Tuttavia non è stato fornito alcun ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 29 ottobre : La strada di casa chiude sfiorando i 4 milioni - Il Collegio batte Titanic : Manco a dirlo è Ra 1 a vincere il prime time di martedì 29 ottobre con l’ultima puntata della fiction ‘La strada di casa’ vista da 3.950.000 telespettatori pari a uno share del 17,32%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra ‘Il Collegio‘ su Rai2, che ha ottenuto 2.252.000 telespettatori e il 9,72% di share, e ‘Le Iene’ che su Italia1 ha totalizzato 2.141.000 telespettatori e il 12,78% di share. Terzo ...

Ascolti Tv Martedì 29 ottobre - Titanic dietro Il Collegio e Le Iene - vince La strada di Casa : Ascolti Tv Martedì 29 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di Casa 1a Tv – Rai 1 – 3.950 milioni e 17.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.252 milioni e 9.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Show – Italia 1 – 2.141 milioni e 12.8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Titanic (prima ...

Ascolti TV | Martedì 29 ottobre 2019 La Strada di Casa chiude al 17.3%. Le Iene 12.8% - Il Collegio 9.7% : La Strada di Casa 2 - Sergio Rubini Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.950.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Titanic – Prima Parte ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.141.000 spettatori (12.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Il Collegio 4 - diretta di martedì 29 ottobre 2019 : [live_placement] martedì 29 ottobre 2019, alle ore 21.20, torna su Rai 2 la quarta stagione de Il Collegio, il reality che sposta all'indietro le lancette dell'orologio storico e fa in modo che un gruppo di adolescenti possa vivere e studiare stando alle regole dei severi istituti scolastici del passato. L'anno scelto come ambientazione temporale della quarta edizione è il 1982, quello in cui l'Italia di Bearzot vinse i Campionati di Calcio. ...