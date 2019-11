Voragine di 10 metri sulla Torino-Piacenza | auto non cade di poco

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Rosa Scognamigliotra Villanova ed Asti (foto da Dati Meteo Asti) Un'ampiadi diecisi è aperta sull'strada A21, tra Asti e Villanova. Un'l'ha evitata per un soffio Unadi circa 10si è aperta questa sera sull'stradatra Asti e Villanova, in direzione del capoluogo piemontese,prima della barriera di Villanova. Una grossa crepa, profonda circa 10, ha squarciato il manto di asfalto stradaleA21, in direzione del capoluogo piemontese. Secondo quanto riferisce il portale dei Dati Meteo Asti, lasi è aperta al chilometro 21 in prossimità dell'uscita Asti-Villanova. Un macchina in transito nella zona, l'avrebbe sfiorata per un soffio evitando il peggio. Sarebbe stato proprio il conducente della vettura ad allertare la polizia stradale che, data la contigenza di estrema ...

