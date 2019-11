SCUOLA Maturità | tema di storia e addio buste | le scelte di Fioramonti buone a metà

SCUOLA - nuove regole per la maturità - via le tre buste per l'avvio della prova orale : Il neo ministro Fioramonti, che ad inizio mandato aveva affermato di non voler apportare cambiamenti nelle modalità di svolgimento dell'esame di maturità, ha disatteso quanto detto firmando il Decreto che introduce alcune novità su questo tema per la Scuola. Dopo solo un anno vengono, di fatto, abolite le linee guida introdotte dal precedente ministro Marco Bussetti attraverso la firma del Decreto maturità, l'atto che detta le nuove indicazioni ...