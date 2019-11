Report CC: in calo femminicidi,stalking

Omicidi in, nei primi 10 mesi del 2019,così come i,secondo il Rapporto dei carabinieri sulla violenza sulle donne:96 quelle uccise (erano 113nello stesso periodo 2018) di cui 40 casi riconducibili alo. Il rapporto precisa che pero s'intende "l'omicidio avvenuto in presenza di volontà discriminatoria da parte del maschio" o "le uccisioni di donne da parte di uomini in ambito familiare o relazionale". Indel 12,9% anche i casi di, nei primi 10 mesi 2019.(Di domenica 24 novembre 2019)