Qui viene giù tutto Lo sgomento degli automobilisti in coda sul viadotto

Per trovare l’anima gemella getta in mare 2 mila bottiglie con dentro messaggi d’amore - viene denunciato per inQuinamento : Uno scozzese aveva cercato di trovare l’amore in un modo originale. L’uomo dopo la morte della moglie per un brutto cancro era rimasto solo. Dopo alcuni anni aveva deciso di trovare un nuovo amore. Si era affidato al mare gettando in acqua 2 mila bottigliette contenenti messaggi d’amore nel tentativo di trovare la donna dei suoi sogni. L’uomo si chiama Craig Sullivan e ha pensato di aver compiuto un gesto molto ...

L’Isola di Pietro 3 - Quinta puntata : Anna Viene Rapita! : L’Isola di Pietro 3, trama Quinta puntata: Anna non si trova più, ed una sola persona è la sospettata per la sua scomparsa. Intanto nuovi indizi aiutano Elena e Valerio sulla scomparsa di Chiara… L’Isola di Pietro tiene tutti con il fiato sospeso e, sebbene si sia arrivati alla Quinta puntata, ancora nessuno è riuscito ad intuire chi possa essere stato il colpevole. Ancora sono tanti i dubbi sull’assassinio di Chiara, e ...

iPhone ricondizionato : conviene acQuistarlo? E dove? : Spesso, girando in rete alla ricerca di un nuovo iPhone, ci imbattiamo nei cosiddetti modelli ricondizionati. Solitamente il primo pensiero di un utente è “che fregatura, non mi fido”. Ebbene è qui che vi sbagliate! leggi di più...

Pensione Casalinghe 2019 : simulazione importo senza contributi - sociale INPS - reQuisiti - quando conviene e a chi spetta : In questo articolo esamineremo un tema che sta a cuore a molte famiglie italiane, ovvero la Pensione delle Casalinghe nel 2019. Vi parleremo di come le Casalinghe possono ottenere l’assegno pensionistico che consenta loro di vivere dignitosamente negli anni della vecchiaia dopo una vita dedicata alla cura della casa e della famiglia. Vedremo quindi a quanto ammonta l’importo pensionistico previsto per le Casalinghe che non hanno versato ...

Virginia Raggi punta a Palazzo Chigi. "Una follia" - come viene liQuidata dai 5 Stelle al governo : Ci mancava Virginia Raggi a complicare i giochi a Luigi Di Maio. come riporta il Messaggero, la sindaca di Roma ha chiesto - via Campidoglio - di avere un posto fisso in Consiglio dei ministri per legge, inserendo il cavillo nella riforma sui poteri speciali della Capitale. A esporsi è stato l'asses

Galaxy Note 10+ vs Galaxy S10+ in video : quale conviene acQuistare? : Il nostro confronto tra i due gioiellini di Samsung che si stanno dividendo da buoni fratelli la fascia alta L'articolo Galaxy Note 10+ vs Galaxy S10+ in video: quale conviene acquistare? proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni 'Una vita' al 19/10 : JoaQuin viene trovato morto : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola "Una vita", ambientata nella Spagna degli inizi del '900 in un immaginario quartiere cittadino. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 13 al 19 ottobre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10 e martedì 15 ottobre in prima serata su Rete 4 dalle ore 21.5. Le vicende di questa settimana riguarderanno ...

Coldiretti : un prodotto alimentare su 4 viene acQuistato dagli italiani in promozione : “Con un aumento su base annuale del 5,2% vola la spesa nei discount alimentari“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio dell’Istat relativi ad agosto 2019 rispetto allo stesso mese dello scorso anno dalla quale si evidenzia peraltro “una sostanziale stagnazione delle vendite alimentari e non. La tendenza al contenimento della spesa è favorita dal fatto che – sottolinea la ...

Anticipazioni Rosy Abate - quarta e Quinta puntata : Leo in carcere - Nina viene sequestrata : Mancano solo due puntate alla fine della seconda stagione di Rosy Abate, la fortunata fiction con Giulia Michelini in onda il venerdì sera su Canale 5. Oggi 4 ottobre verrà trasmessa la quarta puntata, durante la quale la protagonista sarà chiamata ad intervenire per salvare il figlio Leo. Il ragazzo, sempre più coinvolto dai loschi traffici di Antonio Costello, verrà arrestato e rinchiuso in riformatorio. Ma i problemi per lui saranno solo ...

Anticipazioni Rosy Abate - quarta e Quinta puntata : Leo in carcere - Nina viene rapita : Sta per giungere al termine questa seconda stagione di Rosy Abate, la fiction del venerdì sera di Canale 5 che vede tra le protagoniste la bravissima Giulia Michelini. Per l'ex boss di Palermo arriverà il momento della resa dei conti finale e soprattutto dovrà trovare un modo per cercare di recuperare il rapporto con suo figlio Leonardo, che in questo ultimo periodo le ha voltato le spalle. Per Rosy non sarà affatto facile tenere in mano le ...

Politecnico di Milano - Le elettriche? Conviene acQuistarle a Trento : la Provincia di Trento a garantire le migliori condizioni per l'acquisto di un'auto elettrica, ma è la Lombardia ad avere il maggior numero di colonnine. Sono queste le principali risultanze della terza edizione dello Smart Mobility Report dellEnergy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. La situazione del mercato. Il report evidenzia, innanzitutto, come lo scorso aprile sia stata superata per la ...