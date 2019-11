Nel cuneese un paese è sott' acqua | emergenza grave a Cardè

Maltempo Piemonte : servizio elettrico verso la normalità Nel Cuneese : Dopo i disservizi causati dal Maltempo, il servizio elettrico sta tornando alla normalità nel Cuneese. E-Distribuzione sta rialimentando le ultime utenze residenziali disalimentate; i lavori, informa l’azienda, proseguiranno fino al completo ripristino del servizio elettrico. E-Distribuzione ringrazia, in una nota, Prefettura, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali è rimasta in costante contatto durante tutta l’emergenza. Per ...

Maltempo Piemonte : ancora 4 mila utenze senza luce Nel cuneese - tecnici al lavoro : Continua il lavoro di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per il pieno ripristino del servizio elettrico in Piemonte, a seguito dei danni causati dal Maltempo delle scorse ore. In tutto sono state rialimentate 24 mila utenze, consentendo la normalizzazione del servizio elettrico nelle province di Torino e di Verbano-Cusio-Ossola. Restano senza luce 4mila utenze in provincia di Cuneo. ...

Tragedia Nel cuneese : morto bimbo di 3 anni travolto da un vaso : Non ce l’ha fatta il bambino di 3 anni di Caramagna Piemonte travolto da un vaso mentre giocava nel cortile di casa. È morto all’alba dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni ieri pomeriggio ed essere stato operato, in condizioni critiche, nel corso della notte. Le gravi lesioni riportate dal piccolo a livello di torace e addome non hanno consentito allo staff di chirurghi e cardiochirurghi dell’ospedale Regina Margherita di ...

Montagna - cercatore di funghi disperso Nel cuneese : ritrovato illeso : E’ stato ritrovato illeso nella zona della piscina di Entracqu, nel cuneese, il cercatore di funghi disperso da stamattina nella zona. A ritrovare l’uomo, che aveva smarrito l’orientamento, una squadra di tecnici del Soccorso alpino piemontese che lo stavano cercando insieme ai Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'articolo Montagna, cercatore di funghi disperso nel ...

Esplode un'abitazione Nel cuneese - un morto : Un'esplosione in un'abitazione a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, ha provocato il crollo parziale della struttura e almeno una vittima. La palazzina ha due piani e fa parte di una serie villette a schiera. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco che stanno operando sul posto, alla ricerca di altre possibili persone coinvolte nell'incidente, l'esplosione potrebbe essere dovuta ad una fuga di gas.

Crolla villetta Nel cuneese : un morto : 21.22 Forse una fuga di gas ha causato una esplosione in un'abitazione a Villanova Mondovì (Cuneo) che ha provocato il crollo parziale della struttura e almeno una vittima. I vigili del fuoco stanno operando sul posto alla ricerca di altre possibili persone coinvolte nell'incidente. La palazzina ha due piani e fa parte di una serie di villette a schiera.