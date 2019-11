Calcio Maratea-Latronico | l’attaccante sbaglia il gol più facile del mondo Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Durante la sfida del campionato di seconda categoria trae Virtus(finita 6 a 4), l’attaccante di quest’ultima si è reso protagonista di una scena surreale, con un doppio tiro a porta vuota finito fuori dalla rete. Il tutto tra lo stupore dei tifosi e del telecronista che non è riuscito a nascondere la sorpresa: “Non ci credo, non ci credo…” Il video è stato gentilmente concesso daWeb Radio L'articolo, l’attaccanteil gol piùdel. Il telecronista senza parole: “Non ci credo…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

