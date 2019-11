Incendio sui Navigli a Milano | le vittime sono Luca Manzin e Rosita Capurso | “Fiamme

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Potrebbero esser partite da un vecchio monopattino elettrico sotto carica le fiamme che nella notte di venerdì 22 novembre hanno ucciso due giovani di 29 e 27 anni,, avvocato nato a La Spezia, e, psicologa milanese, nella loro mansarda in via Alzaiao Grande a. È questa l’ipotesi al vaglio degli inquirenti cheal lavoro assieme ai tecnici del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco per ricostruire cosa abbia generato le fiamme, come riferisce il Corriere della Sera. Intanto la Procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, contro ignoti, e il pm Gaetano Ruta ha disposto l’autopsia sul corpo dei due giovani anche se è quasi certo che ad ucciderli siano state le inalazioni del fumo denso che avvolgeva il loro appartamento, al momento sotto sequestro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ...

