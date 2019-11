GRIS arriverà su PS4 verso fine mese

LANGRISSER I & II arriverà su PS4 - Switch e Steam a Marzo 2020 : NIS America é fiera di annunciare che LANGRISSER I & II sarà disponibile per PlayStation®4, Nintendo Switch™ e Steam® il 10 Marzo in Nord America, il 13 Marzo in Europa e il 20 Marzo in Oceania! Quando le forze dell’oscurità cercheranno di distruggere la vita, così come la conosciamo, i discendenti della Luce emergeranno e sconfiggeranno il caos con la loro spada leggendaria, LANGRISSER! ...