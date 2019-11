Grillo | Di Maio resta capo ma il M5S guardi a sinistra Nuovo contratto a gennaio ​​​​​​​

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Novembre : Avanti con Di Maio. Ma anche col Pd. Grillo raddrizza i 5Stelle e forse salva il governo : Vertice a due Il garante con Di Maio e il Pd: “Ora basta criticare il governo” L’incontro – Beppe salva il capo politico: “Resta lui, adesso non rompete più” Ma gli impone la rotta: “Dobbiamo fare progetti bellissimi con la sinistra” di Luca De Carolis Quel che è di Grillo di Marco Travaglio Nel mantra “Ricordati che devi morire” ripetuto ogni giorno al M5S da quelli che capiscono sempre tutto sui loro Verani Illustrati, manca una ...

Il nuovo patto tra Grillo e Di Maio : «Ti blindo - ma tu ora viri a sinistra» : Il capo politico offre una disponibilità a condividere il potere e il fondatore lo conferma. In cambio chiede un’alleanza politica vera con il Pd e riapre la partita delle Regionali

Paolo Mieli su Di Maio e Grillo dopo l'incontro : "Volto e postura parlavano chiaro" - il grave sospetto : Nella giornata di sabato 23 novembre, a Roma, l'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Tra il grande capo e il capo politico di cui tutti, o quasi, nel M5s vogliono la testa dopo il voto su Rousseau che obbliga il M5s a presentarsi alle regionali in Emilia Romagna e Calabria. Grillo e Di Maio, a

Grillo in difesa di Di Maio : "Non va sostituito - ma sostenuto" : Le varie anime dei 5 Stelle continuano ad affilare i coltelli, chiedendo la testa di Luigi Di Maio. La crisi d'identità e di consenso sta provocando un terremoto che mina anche la tenuta del Governo e per questo motivo Beppe Grillo ha deciso di intervenire nuovamente in prima persona, andando in soccorso di Luigi Di Maio che per lui, evidentemente, resta l'unica personalità in grado di gestire il Movimento 5 Stelle anche in questo momento di ...

Luigi Di Maio - pizzino a Beppe Grillo prima del faccia a faccia : "Dopo di me c'è solo Alessandro Di Battista" : Pace fatta, almeno in apparenza, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo. L'incontro a Roma in hotel è finito con una tregua armata, spacciata dai diretti interessati come tregua a tutto tondo. Il comico, per esempio, dice: "Il capo politico è Luigi Di Maio, non rompete i co***". Messaggio rivolto al sempr

M5S : Di Maio - "Incontro con Grillo ha smentito settimane di fake news" : Rosolini (Siracusa), 23 nov.(Adnkronos) - "L’incontro don Beppe Grillo ha smentito settimane e settimane di fake news soprattutto sul rapporto tra me e Beppe Grillo che è sempre stato il rapporto tra due persone che si vogliono bene e che portano avanti il movimento con tutte le forze". Lo ha detto

Grillo blinda Di Maio e chiede un nuovo contratto di governo : Beppe Grillo 'blinda' Luigi Di Maio e l'alleanza con la "sinistra" contro la corsa di una "destra un po' pericolosetta". E, sul governo, rilancia proponendo un "nuovo contratto" agli alleati, "a partire da gennaio". Un appello che ha già raccolto la disponibilità del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, che si è detto pronto al confronto su "una nuova agenda per il 2020 per riaccendere l'economia, ...

Salvini : Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani : Salvini: Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani, svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal PD.

M5s - Salvini : “Surreale il video di Grillo con Di Maio. Anche gli elettori del Movimento lo stanno spernacchiando” : “È surreale il video di Grillo e Di Maio. Anche gli elettori del Movimento 5 stelle lo stanno spernacchiando da stamattina. Sono vicinissimo ai tanti elettori che hanno creduto in una rivoluzione 5Stelle, nella loro diversità e adesso sono schifati e delusi, a volte rassegnati, perché dalla rivoluzione si è passati a Renzi e al Pd”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook girata nel parcheggio di ...

M5S - Grillo in difesa di Di Maio : "non va sostituito - ma sostenuto" : Le varie anime dei 5 Stelle continuano ad affilare i coltelli, chiedendo la testa di Luigi Di Maio. La crisi d'identità e di consenso sta provocando un terremoto che mina anche la tenuta del Governo e per questo motivo Beppe Grillo ha deciso di intervenire nuovamente in prima persona, andando in soccorso di Luigi Di Maio che per lui, evidentemente, resta l'unica personalità in grado di gestire il Movimento 5 Stelle anche in questo momento di ...

Grillo blinda Di Maio e chiede “nuovo contratto” governo. Zingaretti - pronti al confronto : "Tu il coraggio ce l'hai, non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro, che si dice questo qua va bene e non va bene. Le situazioni devono essere chiare: il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino, quindi non rompete i c...ni , fatemi la cortesia, se no ci rimettiamo tutti". Beppe Grillo liquida così, a suo parare, i malumori che animano da tempo il Movimento Cinque stelle in merito alla tanto ...

Di Maio blinda Grillo : il capo è lui - da gennaio nuovo contratto di governo. Zingaretti : bene impegno per rilancio : Beppe Grillo e Luigi Di Maio si incontrano per un faccia a faccia di un'ora e mezza al cui termine annunciano in una nota congiunta «un nuovo contratto di governo» a gennaio. Un...

Grillo blinda Di Maio e chiede 'nuovo contratto' governo : Beppe Grillo 'blinda' Luigi Di Maio e l'alleanza con la "sinistra" contro la corsa di una "destra un po' pericolosetta". E, sul governo, rilancia proponendo un "nuovo contratto" agli alleati, "a partire da gennaio". A due giorni dal voto degli attivisti sulla piattaforma Rousseau, a favore della corsa in Emilia-Romagna, contro le indicazioni dei vertici del Movimento, il garante del M5s incontra per circa due ore il capo politico del M5s nel suo ...

M5s - Salvini rilancia la campagna acquisti : “Di Maio e Grillo hanno svenduto il cambiamento. La Lega è aperta ai loro elettori e ai loro eletti” : Matteo Salvini rilancia la campagna acquisti. “Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani, svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal Pd – ha detto il segretario della Lega commentando l’incontro tenutosi in mattinata tra il fondatore e il capo politico dei 5 stelle – Tantissimi elettori e tanti eletti se ne sono accorti, la Lega è una comunità aperta anche a loro, determinata a ...