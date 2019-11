CorSport | Meret contro Donnarumma Alex è in un periodo di grande forma

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) La partita di oggiil Milan chiude una delle settimane più importanti della carriera di, scrive il Corriere dello Sport. Prima c’è stato l’esordio con la Nazionale,l’Armenia, lunedì. Oggi la delicatissima partitai rossoneri. Il Napoli non vince da quattro giornate e c’è bisogno di rispondere alla crisi sul campo. Il portiere azzurro sta vivendo undi grandi soddisfazioni personali. Il suo esordio in Serie A e l’arrivo a Napoli sono stati condizionati dai problemi fisici, poi c’è stata la scalata, con una pioggia di complimenti e la promessa mantenuta da Mancini di dargli una chance. Nel Napoli continua a essere importantissimo. Finora ha collezionato 12 presenze per 1080 minuti complessivi: 4 in Champions (370 minuti) e il resto in campionato (8 gare per 720 minuti). Ha incassato 15 gol e parato un rigore alla Roma. “La foto della stagione, ...

