A.Mittal:vertice positivo,ora confronto

Arcelorconferma che l'incontro con il premier Conte ed altri membri del governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva "è stato costruttivo". Lo si legge in una nota della multinazionale dell'acciaio. "Le discussioni continueranno con l' obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto", prosegue la nota.(Di sabato 23 novembre 2019)