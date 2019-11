Sbirri a testa in giù Chi sono gli autori del comizio choc sugli agenti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Trieste, identificati dalla polizia. Informativa della digos in procura. Ira dei colleghi dei due poliziotti uccisi: "Sbigottiti" Li hanno chiamati “mercenari”. Sostengono che una parte di Trieste abbia "brindato" alla loro morte. Non hanno portato fiori sulla scalinata della questura per onorare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi dal dominicano Alejandro Augusto Stephan Maran. Glidella manifestazione sotto il carcere triestino, dopo la pubblicazione sul Giornale.it del video del lorostati identificati dalla polizia e un'informativa è stata spedita dalla Digos alla Procura della Repubblica. Emergono così nuovi dettagli su quanto successo sotto il carcere dove è rinchiuso il killer dei duedi Trieste. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, ilrisale a sabato 16 novembre ad opera ...

