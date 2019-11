Inter | Conte ai giocatori | Ses*o? Pochi sforzi Gasperini | Consigli?

Inter - Biasin : 'Conte va accettato - Eriksen si sta accordando con qualche club' : L'Inter sta già lavorando assiduamente in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio i nerazzurri sono pronti ad assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, che ha chiesto almeno due Interventi importanti vista la rosa ridotta all'osso a causa degli infortuni. Il club, però, starebbe studiando già la strategia da attuare nella prossima sessione estiva, con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che tiene ...

Probabili formazioni Torino Inter/ Diretta tv - Barella leader della mediana di Conte : Probabili formazioni Torino Inter: la Diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia della 13giornata del Campionato di Serie A.

Inter – I presunti dissapori con Mazzarri e la lettera di minacce - Conte svela : “meno ne parliamo meglio è” : Antonio Conte verso la sfida contro il Torino: le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della partita di domani sera Dopo la pausa i giocatori della Serie A tornano finalmente in campo: domani si comincia con tre importanti anticipi, tra i quali anche la sfida tra Torino e Inter. Alla vigilia del match Antonio Conte ha raccontato in conferenza stampa le sue sensazioni: “abbiamo rivisto ieri tutti i giocatori che erano in ...

Inter - Conte in conferenza : le minacce - gli infortuni e la chiusura rapida della carriera da allenatore : “Sono molto concentrato sul fatto che alla fine ne debba restare solo uno in piedi e faccio di tutto perché sia la mia squadra”. Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nel corso di un’Intervista a L’Equipe. “È il mio modo di essere e mi porterà a chiudere presto la carriera, perché vivo il mestiere in modo troppo totale”, ha aggiunto. Vigilia di campionato. Inter impegnata in trasferta sul campo del ...

Conte dà lezioni di sesso ai giocatori dell’Inter : “Breve e senza sforzi - meglio sotto” : “In periodo di competizione, il rapporto non deve durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile, quindi restando sotto la partner”. Sì, si parla di sesso. E questi sono i consigli di Antonio Conte ai suoi giocatori, per una sana prestazione sessuale pre-partita. Sotto, e veloce. Quasi… indolore. Il tecnico dell’Inter ha raccontato nel dettaglio in un’intervista al magazine dell’Equipe cosa significhi fare ...

Inter - Conte consiglia ai suoi giocatori come fare sesso : “rapporti brevi - devono rimanere sotto la partner” : L’allenatore nerazzurro ha rilasciato una lunga Intervista all’Equipe, soffermandosi anche sul tema del sesso nei periodi di competizione Un lavoro totalizzante, così Antonio Conte considera il suo ruolo di allenatore, Interpretato come un compito da assolvere al 100% senza mai risparmiarsi. Concetti ribaditi anche nel corso di una lunga Intervista all’Equipe, che verrà pubblicata nella giornata della domani. Marco ...

Inter - Conte non lo vorrebbe più : possibile cessione a gennaio per Borja Valero : L'Inter sarà molto attiva nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Si è parlato molto dell'esigenza di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, viste le difficoltà riscontrate a livello numerico a causa di alcuni infortuni in questa prima parte della stagione. Ma il club nerazzurro si muoverà anche per quanto riguarda il capitolo cessioni, visto che ci sono alcuni giocatori che non sembrano rientrare nei piani dell'ex ...

Inter - il contenuto della lettera minatoria inviata ad Antonio Conte : “sappiamo dove vivi e chi è tua figlia” : Vengono fuori i primi dettagli in merito alla lettera minatoria inviata ad Antonio Conte nei giorni scorsi: il mandante parla al plurale e prende di mira Conte, i familiari e anche il preparatore Pintus Nei giorni scorsi, presso la sede dell’Inter, è stata fatta recapitare una lettera minatoria all’indirizzo di Antonio Conte. La missiva, come riporta ‘La Stampa’, era scritta in un italiano corretto e in forma medio-alta, dettaglio che ...

