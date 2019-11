Filippo Bisciglia conduttore a Temptation Island | ecco perché Maria l’ha scelto

Filippo Bisciglia dopo aver incontrato alcuni Vip mi sono ricreduto su di loro : Dal suo account di “Instagram” Filippo Bisciglia ha detto la sua opinione riguardo il mondo dei vip, e ha detto che è rimasto deluso dall’incontro di persona con i vip che prima vedeva solo in televisione. Poche eccezioni fra cui Ron: “In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere tantissime persone che prima conoscevo solo tramite la televisione e che poi ho incontrato “live”. Non vi nascondo che in alcuni casi sarebbe stato ...

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa tra crisi e tradimenti : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono una coppia ben consolidata. Stanno insieme ormai da tanti anni e oggi, a distanza di qualche tempo, non nascondono di aver vissuto momenti di crisi, poi superati. Ospiti del “Maurizio Costanzo Show”, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno parlato molto della loro storia. Di fronte alle insistenti domande del conduttore, Pamela Camassa ha spiegato: «Abbiamo avuto momenti difficili. In così tanti anni è ...

Flora Canto smentisce dichiarazioni su Filippo Bisciglia : “Non parlo di ex o storie passate, non lo faccio e non mi interessa farlo, il passato è passato ed è bene lasciarlo lì, pertanto ripeto.. non ne ho mai parlato” Flora Canto (CHI È), che ha appena concluso l’avventura a Tale e Quale Show, si espone su Instagram con un lungo post per sementire alcune dichiarazioni riportate da un settimale. dichiarazioni che riguardano l’ex Filippo Bisciglia e la sua partecipazione a Uomini ...

Mediaset - l'ascesa di Filippo Bisciglia : cosa c'è dietro al trionfo della scoperta di Maria De Filippi : Come sa bene la creatura di Antonio Ricci e programma di punta di Canale 5 Striscia la notizia, Maria De Filippi crea dei mostri televisivi, talvolta a sua insaputa; questa volta, però, non si toccheranno personaggi sui generis, trash e discutibili come l' opinionista Tina Cipollari, la corteggiatri