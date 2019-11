Cetto c' è | senzadubbiamente ma è oramai un personaggio datato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Serena Nannelli Un film Albanese-centrico che si risolve in un insieme di gag, mentre i riferimenti alla situazione pubblica nostrana restano blandi e inconsistenti. "c'è," segna il ritorno sul grande schermo diLa Qualunque, imprenditore calabrese corrotto, razzista e sessuomane, una maschera comica che in passato ha portato molta fortuna ad Antonio Albanese. “Qualunquemente” nel 2011 incassò sedici milioni di euro e “Tutto tutto niente niente” nel 2013 ne raggranellò otto e mezzo. Sembra impensabile affidare un'intera commedia alla gestualità fisica, ai modi di dire e alle fattezze un po' kitch di un unico, eppure è quello che avviene in "c'è,", la cui costruzione narrativa coincide con un mero assemblaggio di sketch.(Albanese), abbandonata la politica, si è ritirato in Germania dove gestisce una ...

