Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) Tensione in casa, alcune frange del tifo granata infatti hanno contestato la società e il presidente Cairo. Non è bastata l’ultima vittoria in casa del Brescia prima della sosta per alleggerire la tensione, oggi si sono verificati alcuni atta vandalici sotto la sede del Toro in via Acivescovado come testimoniano le foto scattate da TMW

napolista : “#Cairo vattene”, la contestazione dei tifosi del #Torino Non è bastata la vittoria contro il Brescia per placare… - sscalcionapoli1 : Torino, sede ‘vandalizzata’ nella notte: “Cairo vattene” - roma_magazine : RT @calciomercato_m: TORINO - 'Cairo Vattene', nuove scritte apparse nella notte davanti alla sede del club -