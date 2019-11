Al via NO2 | NOGrazie! | campagna “dal basso” per monitorare l’aria

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Difendere il diritto di respirare aria pulita. Con questo obiettivo l’associazione Cittadini perlancia la terza edizione di NO2,di scienza partecipata tesa a influire sulle politiche locali per migliorare la qualità dell’atmosfera che ci circonda. Il progetto consente quest’anno agli abitanti di Roma, Milano e Napoli (città simbolo di centro, nord e sud Italia, accomunate dalla cattiva qualità delche vi si respira), grazie alla collaborazione con Salvaiciclisti Roma e il Comitato Vivibilità Cittadina di Napoli, di partecipare al monitoraggio del biossido di azoto per poi presentare alle amministrazioni cittadine dati utili a supportare l’adozione di nuove misure anti-smog. Nelle tre città la situazione è da allarme rosso: nel 2018 la concentrazione media annua di questo gas altamente inquinante a Roma ha raggiunto 66 µg/m³. Milano e Napoli non ...

