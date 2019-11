Stupra la moglie con gli amici prima della separazione Arrestato 40enne nel lecchese

Lecco - Stupra la moglie con un gruppo di amici e picchia il figlio minorenne : arrestato 40enne. La coppia si stava separando : Assieme a un gruppo di amici, ha stuprato la moglie e picchiato il figlio. Per questo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni residente in un paese dell’Alto Lario, sul lago di Lecco, ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia della donna che ha spiegato agli inquirenti che lei e il marito si stavano separando. La Procura di Lecco, che ha coordinato le ...