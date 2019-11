Si aggrava il bilancio dell' esplosione nel messinese | 5 morti

Incendio su treno in Pakistan : si aggrava il bilancio delle vittime - distrutti 2 vagoni : Si aggrava il bilancio delle vittime dell’Incendio che ha distrutto due vagoni di un treno, un Tezgam Express, in viaggio da Karachi a Rawalpindi, nella provincia del Punjab, nel Pakistan nordorientale: al momento le autorità registrano 73 morti. A generare il rogo è stata l’esplosione di una bombola a gas su un vagone, azionata da alcuni viaggiatori per cucinare: le fiamme si sarebbero estese rapidamente a un secondo vagone. Molti ...

Tifone Hagibis - si aggrava il bilancio delle vittime : almeno 74 morti e 218 feriti - danni considerevoli : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime di Hagibis, il 19° Tifone della stagione a colpire il Giappone, e non è chiaro a che punto di fermerà. Secondo quanto riferisce la televisione pubblica NHK, sono 74 i morti e ci sono ancora 12 persone scomparse. I feriti sono 218. Secondo quanto riferisce la Tv pubblica, circa 52 corsi d’acqua sono straripati a causa del gigantesco fenomeno atmosferico che ha colpito nel weekend ...

Giappone - si aggrava il bilancio delle vittime del tifone Hagibis : 42 morti e 38mila sfollati : Continua a salire il bilancio dei morti causati dal tifone Hagibis in Giappone, mentre vanno avanti le operazioni di soccorso nelle regioni centro-orientali dell’arcipelago. Secondo le ultime rilevazioni del canale pubblico Nhk il numero delle vittime raggiunge quota 42, al quale si aggiungono 15 dispersi e quasi 200 feriti nel corso del fine settimana. La prefettura di Nagano è stata quella maggiormente colpita della furia del tifone, dopo il ...

Tifone Hagibis : si aggrava il bilancio delle vittime in Giappone - precipitazioni record : Il Tifone Hagibis ha causato devastanti danni nella parte centrale e orientale del Giappone: il bilancio, al momento, è di 35 vittime e 17 dispersi. Il governo ha riferito che in alcune zone di Nagano l’acqua ha raggiunto i 5 metri di altezza. Particolarmente colpita anche la prefettura di Fukushima. Decine di fiumi sono esondati, causando allagamenti di infrastrutture e centri abitati. Diverse zone del paese hanno registrato ...

Si aggrava il bilancio del tifone giapponese Hagibis : almeno 24 i morti - ci sono dispersi : In Giappone, dopo l'arrivo del tifone Hagibis, la situazione è grave come confermato dal segretario del governo nipponico Yoshihide Suga. Ora il tifone ha perso potenza (potrebbe essere declassato a ciclone tropicale), ma ha lasciato dietro di sé morte e ingenti danni. L'ultimo bilancio, fornito dalle autorità locali, conta almeno 24 morti. Ci sono dispersi, anche se non ci sono ancora ufficialità sui numeri definitivi. I feriti sarebbero ...