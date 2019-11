Roma | corruzione in appalti pubblici | 20 arresti | anche dipendenti pubblici e imprenditori

Caso Astaldi - il Tribunale di Roma revoca l’incarico di commissario a Stefano Ambrosini (indagato per corruzione) : Stefano Ambrosini non è più commissario giudiziale nel concordato per Astaldi. Il Tribunale di Roma gli ha revocato l’incarico per ragioni di opportunità: il professionista torinese è infatti indagato dalla Procura di Roma, come raccontato dal Fatto Quotidiano, per corruzione nell’ambito della procedura di ammissione dell’azienda Romana al concordato preventivo. A differenza di Francesco Rocchi, l’altro commissario indagato che si era subito ...

Roma - tre arresti per corruzione e abuso d’ufficio : “Offrirono a imprenditore indagato possibilità di attenuare sua posizione” : Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Roma con le accuse, a vario titolo, di corruzione e abuso d’ufficio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un imprenditore al quale era stata prospettata la possibilità di attenuare la sua posizione nell’ambito di un’indagine che lo vedeva coinvolto purché si affidasse ad un professionista indicato per la gestione di un settore amministrativo della sua ...

Mose - Galan : “Tutta responsabilità di Roma. Quelli che danno la colpa a me sono poveretti”. Ma lui ha patteggiato 2 anni per corruzione : “Mose? La Regione non ha nessuna competenza sull’opera. Quindi, né io, né Cremonese né Pupillo, né Zaia possiamo avere alcuna responsabilità sul Mose, che peraltro è stato istituito prima della Regione. La responsabilità è tutta esclusivamente a Roma, con tutti i vari personaggi che sono seguiti. Quelli che danno la colpa a me sono solo dei poveretti, cosa ci devo fare?”. sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Cafè ...

Pignatone : mafie e corruzione condizionano Roma : Roma, 4 nov., askanews, - ""Roma non è una città mafiosa, ma è una città in cui operano più associazioni mafiose". Lo abbiamo detto in ogni occasione nei sette anni in cui sono stato il titolare della ...

Giuseppe Pignatone : "Mafia capitale? Nessun azzardo - a Roma clan e corruzione minano la democrazia" : A circa due settimane dalla sentenza della Corte di Cassazione sul processo Mondo di Mezzo, Giuseppe Pignatone - già procuratore capo di Roma - interviene sulla questione su La Stampa. Lo fa per sottolineare che, nonostante l’esito del procedimento di Mafia Capitale, Roma non è immune da criminalità organizzata e corruzione, al contrario, la città è condizionata da questi fenomeni:“Roma non ...