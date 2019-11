Palermo | l’ex capo dell’ufficio gip Cesare Vincenti muore gettandosi dal balcone

Peculato - la procura di Palermo chiede 4 anni per l’ex pm Antonio Ingroia : Il pm di Palermo Piero Padova ha chiesto la condanna a quattro anni nei confronti del l’ex magistrato della procura del capoluogo siciliano Antonio Ingroia . L’ex procura tore aggiunto è accusato di Peculato . Per gli inquirenti si sarebbe appropriato di indennità non dovute quando era liquidatore della società partecipata regionale Sicilia e servizi per un totale di 117mila euro. L’indagine che ha portato al processo, in corso davanti al gup ...

Palermo - l’ex la perseguita e minaccia di pubblicare sue foto nuda : lei perde il bimbo : La terribile storia di violenze psicologiche trasformatasi in stalking arriva da Palermo dove un 32enne è stato arrestato nelle scorse ore. L'uomo è accusato di aver pedinato la ex tempestandola di telefonate a tutte le ore. Non solo, il trentacinquenne avrebbe aperto diversi falsi profili su Facebok per controllarla meglio arrivando infine a minacciare l'affissione in strada di sue foto nuda se non fosse tornata con lui.Continua a leggere