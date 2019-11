Degenerazione maculare senile | la causa più comune di grave riduzione della vista tra gli

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) La popolazione italiana è in continuo invecchiamento. Le stime attuali parlano di quasi 20 milioni di over 65, di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni nel 2050, con un tasso di incidenza e prevalenza di patologie croniche anch’esso destinato inevitabilmente ad aumentare. Tra le patologie prevalenti negli anziani ci sono anche quelle oftalmologiche, come la cataratta, che colpisce 1 persona su 4 dopo i 70 anni, o la, la piùdi ipovisione tra gli over 60. Il tema è stato affrontato dall’Associazione Italiana dei Medici Oculisti nel corso dell’VIII CongressoCorte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, l’evento organizzato da Senior Italia che si è aperto oggi al Palacongressi di Rimini. “Laè lapiùditra gli over 60 – ha fatto sapere il ...

