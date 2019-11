Calenda ha fatto un partito

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Novembre : ESCLUSIVO Il rapporto dei commissari Ilva che bocciò il piano degli indiani avallato da Calenda : Trattativa Il ricatto dei Mittal sull’ Ilva . E il governo finisce spaccato A Chigi – L’azienda si presenta con “condizioni inaccettabili”: 5 mila esuberi, scudo penale e un decreto per l’altoforno2 Conte: “Offerta l’immunità, ma non è quello il problema…” di Marco Palombi Per Alessandro di Marco Travaglio Alessandro Morricella era nato a Martina Franca, aveva 35 anni, una moglie e due bambini di 2 e 6 anni. Era un bravo operaio ...

Crozza-Calenda e il suo esilarante mea culpa : “Ho detto un mare di cazzate per 30 anni - pure ‘sto fatto che esistono i poracci l’ho capito ora” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – il mea culpa di Crozza-Calenda che candidamente ammette: “Per trent’anni ho detto solo cazzate. Pensa che io per trent’ anni mica buttavo la pasta nella pentola. Prendevo l’acqua bollente e la versavo nella scatola degli spaghetti. Me magnavo il cartone mollo. pure ‘sto fatto che esistono i poracci, sì insomma, quelli che lavorano in fabbrica, ...