22enne uccide la nonna massacrandola di pugni Forse una questione di soldi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Aggressione mortale ieri sera a Ferrara. Un giovane di 22 anni ha ucciso sua, 71 anni,mentre era alla guida dell’auto, dal sedile passeggero. L’omicidio sarebbe avvenuto, secondo le prime ipotesi, per questioni di. Lo riporta la stampa locale.Bloccato da automobilisti e da un carabiniere fuori servizio, il giovane è stato interrogato a lungo durante la notte e si è avvalso della facoltà di non rispondere. È in stato di arresto per omicidio volontario. Si legge sulla Nuova FerraraPier Paolo Alessio. Il, accusato di aver ucciso laa botte, Maria Luisa Silvestri, 71 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attualmente si trova in stato di arresto... Il giovane viveva con i nonni, anzi, era appena tornato a vivere con loro dopo aver scontato un divieto di avvicinamento alla ...

rigo_debora : RT @Agenzia_Ansa: Uccide a pugni la nonna a #Ferrara, arrestato un 22enne #ANSA - fisco24_info : Uccide la nonna a pugni : E' accaduto a Ferrara: arrestato un 22enne per omicidio aggravato … - pasqu85 : Ferrara, nipote uccide la nonna a pugni: il 22enne l'ha aggredita in auto per soldi. Tanta rabbia ???? -