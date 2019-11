Weather ForeCast 2020 mostra le previsioni meteo con una grafica davvero bella

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 20 novembre 2019)è un'applicazione per ilche offredel tempo accurate per le prossime ore e fino a 10 giorni visualizzandole con unaelegante. L'app fornisce i bollettinirologici accurati dal NationalService conlocali in tempo reale per pioggia, tempesta, ghiaccio e neve e avvisi per condizioni climatiche avverse. L'articololecon unaproviene da TuttoAndroid.

VentagliP : RT @TommasoParisi15: Altra ondata di maltempo. Depressione mediterranea in azione. - TommasoParisi15 : Altra ondata di maltempo. Depressione mediterranea in azione. -