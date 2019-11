Viva RaiPlay al via la seconda settimana | gli ospiti di mercoledì 20 novembre

Viva RaiPlay! - quarta puntata : anticipazioni e ospiti del 20 novembre 2019 : Superato l'ostacolo della prima settimana, inaugurato anche lo spazio radiofonico con il meglio delle puntate web e pronti a tornare online anche con l'anteprima di daytime Viva Asiago 10!, Fiorello si prepara alla quarta puntata di Viva RaiPlay! in onda questa sera, mercoledì 20 novembre, intorno alle 20.30 esclusivamente sulla piattaforma OTT della Rai. E noi la seguiremo in liveblogging su TvBlog.prosegui la letturaViva RaiPlay!, quarta ...

Fiorello sorpreso dal successo di Viva RaiPlay : “Pensavo al disastro” : Viva RaiPlay, Fiorello incredulo per il successo ottenuto: “Pensavo a un fallimento totale” Lo show Viva RaiPlay è stato un vero e proprio successo in Tv e adesso anche sul servizio streaming della Rai, RaiPlay. Un successo che ha sorpreso molto Fiorello, il quale al settimanale Vero non ha fatto mistero di aver temuto un flop all’inizio: “Forse per scaramanzia, parto sempre dal fatto che sarà un disastro totale, un ...

Fiorello con Viva RaiPlay supera ascolti streaming della Champions : Fiorello vince la sfida: portare uno show con contenuto originale per la prima volta su una piattaforma digitale. Ieri (dato registrato fino alle 23,59 anche per fruizione on demand) il varietà Viva RaiPlay! (compresa l’anteprima Aspettando VivaRaiPlay!) ha generato oltre 850 mila visualizzazioni. Il 72% delle visualizzazioni provengono da App e App TV. Si tratta di un numero eccezionale per una diretta digitale se si tiene conto ...

Viva RaiPlay - i video della puntata del 13 novembre : Paola Coltellesi - Il Trono di Spade : Viva RaiPlay, i video della puntata del 13 novembre su RaiPlay, con Paola Coltellesi, Pahim Bhuiyan e la sigla de Il Trono di Spade rivisitata. (video) Ieri su RaiPlay è stato rilasciato il primo episodio in esclusiva per la piattaforma streaming, di Viva RaiPlay, lo show di Fiorello che verrà rilasciato il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20:35 sulla piattaforma streaming della rete pubblica. Nella puntata di ieri Fiorello ha ospitato la nota ...